Кевин Спейси стал жертвой фейка о 'конфликте' с украинским продюсером: что их связывает

Возвращение Кевина Спейси в Голливуд после обвинений в домогательстве восьмилетней давности не обошлось без критики и скандала. На этот раз британские медиа написали о якобы конфликте актера с украинским продюсером Эльвирой Гавриловой-Патерсон, которая работает над научно-фантастической лентой Holiguards Saga: The Portal Of Force.

Как пишет StopCor со ссылкой на слова продюсера, публикации оказались преувеличенными, а реальных противоречий между сторонами нет.

По данным западной прессы, актер якобы требовал влиять на этап монтажа фильма, а для разрешения ситуации привлекли Гильдию режиссеров Америки. Это подали как конфликт с компанией Elledgy Media, которой руководит Гаврилова-Патерсон.

Однако продюсер в комментарии для журналистов заявила, что впервые слышит о подобных претензиях и подчеркнула, что их сотрудничество происходит в позитивной атмосфере:"Это впервые я слышу о каких-то претензиях со стороны Кевина. До этого мы всегда работали в прекрасной атмосфере". Публичные появления актера и продюсера на фестивалях и премьерах свидетельствуют, что они поддерживают хорошие отношения.

Таким образом, история с "конфликтом" оказалась надуманной. Работа над Holiguards Saga: The Portal Of Force продолжается по плану, а взаимоотношения между Спейси и украинской командой остаются исключительно профессиональными.

Кевин Спейси и Украина

В начале сентября, во время Венецианского кинофестиваля, легендарный актер и двукратный лауреат премии "Оскар" впервые заговорил о полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины. На церемонии награждения Better World Fund 66-летняя звезда "Карточного домика" публично поддержал наше государство и поблагодарил Гаврилову-Паттерсон и ее команду за возможность возвращения в кинематограф.

"В это время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, помогающий женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки", – сказал Спейси.

В тот же день в Венеции состоялась презентация Holiguards Saga – The Portal of Force, где актер сыграл одну из главных ролей. Постпродакшн обеспечила компания Elledgy Media, а сама Гаврилова-Патерсон получила почетную награду Better World Fund, которую ей лично вручил Спейси.

Что известно об Эльвире Гавриловой-Паттерсон

Эльвира родилась в Николаеве. В 2016 году стала главным редактором газеты "Деньги плюс", которая впоследствии трансформировалась в издание Financoff. В 2019-м продюсер запустила международный проект "Гордость и Красота Украины", чтобы представить талантливых украинцев за рубежом.

Она также основала бренд женской одежды Elvira Gavrilova, коллекции которого признавали одними из лучших по версии L'Officiel и HD Fashion & LifeStyle. Ее компания Elledgy Media Group в 2021 году спродюсировала фильм "Случай в отеле "Уолл-стрит", который попал в шорт-лист Каннского кинофестиваля.

А в 2023-м Гаврилова-Патерсон выступила исполнительным продюсером фильма Шона Пенна Superpower о президенте Владимире Зеленском.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Очень странных дел" рассказал, как каждый месяц помогает Украине. Актер отметил, что в целом заинтересован в сфере политики, а самые важные для него вопросы – это война в Украине и земельные права коренных народов.

