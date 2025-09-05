Во время Венецианского кинофестиваля легендарный американский актер и двукратный лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси впервые заговорил о большой войне, которую Россия начала на территории Украины. На церемонии награждения Better World Fund 66-летняя звезда "Карточного домика" публично выразил поддержку нашему государству.

Он акцентировал внимание на важности помощи украинцам, которые пострадали от террористической деятельности РФ. Об этом эксклюзивно OBOZ.UA сообщили в пресс-службе продюсера Эльвиры Гавриловой-Патерсон, которая получила от актера личную благодарность.

"В это время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, что помогает женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки", – сказал знаменитость.

Стоит заметить, что в этом году в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась презентация научно-фантастического фильма "Holiguards Saga – The Portal of Force", где одну из главных ролей сыграл Кевин Спейси. Кинокартина раскрывает историю женщины, которая может поставить точку в многолетнем конфликте между двумя сверхъестественными группировками. Постпродакшн проекта обеспечила компания Elledgy Media Group, которую основала Эльвира Гаврилова-Патерсон.

Кроме того, во время церемонии международной организации Better World Fund, которая традиционно отмечает деятелей культуры, искусства и гуманитарной сферы, почетную награду получила украинский продюсер. Ее Эльвире Гавриловой-Патерсон вручил лично Кевин Спейси.

Что известно об Эльвире Гавриловой-Паттерсон

Предпринимательница родилась в Николаеве. В 2016 году Эльвира Гаврилова-Патерсон стала главным редактором газеты "Деньги плюс", которая под ее руководством изменила формат и получила название Financoff. В 2019-м она начала активно работать над популяризацией проекта "Гордость и Красота Украины" за пределами нашего государства, чтобы привлечь внимание к талантливым украинцам.

Эльвира Гаврилова-Патерсон также основала бренд женской одежды Elvira Gavrilova. Ее коллекции оказывались среди перечня лучших по версии L'Officiel и HD Fashion & LifeStyle.

Компания предпринимательницы Elledgy Media Group в 2021 году продюсировала ленту "Случай в отеле "Уолл-стрит", который оказался в шорт-листе Каннского кинофестиваля. В 2023-м Эльвира Гаврилова-Патерсон стала исполнительным продюсером фильма Шона Пенна о Владимире Зеленском "Superpower".

