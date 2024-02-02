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"Кейт Миддлтон ввели в искусственную кому": самый популярный канал в Испании разгневал дворец громким заявлением

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
'Кейт Миддлтон ввели в искусственную кому': самый популярный канал в Испании разгневал дворец громким заявлением

На фоне тайн о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон самый популярный испанский телеканал Fiesta увеличил себе охват аудитории благодаря сплетням о королевской особе. По их словам, Миддлтон находилась в "коме" и "в большой опасности" после операции на брюшной полости, о чем они заявили за день до выписки принцессы из клиники. Хотя дворец опроверг эту дезинформацию, новость успела облететь несколько популярных медиа.

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Писательница и журналистка Конча Каллеха, назвавшая себя королевским экспертом, в эфире программы Telecinco заявила, что врачам пришлось сделать интубацию и ввести принцессу в искусственную кому. Она утвердила, что операция на брюшную полости действительно прошла успешно, но в послеоперационный период состояние Миддлтон ухудшилось. Впрочем, дворец утверждает, что Каллеха "не предпринимала никаких попыток проверить фактаж того, что рассказала людям", сообщает Daily Mail.

"Кейт Миддлтон ввели в искусственную кому": самый популярный канал в Испании разгневал дворец громким заявлением

"Это полная чушь. Та журналистка не делала никаких попыток проверить факты у [королевской. – Ред.] семьи того, что она сказала. Это принципиально полностью выдумано, и я буду использовать здесь вежливый английский: это совершенно не так", – опроверг заявление журналистки источник из дворца.

Утверждения о здоровье принцессы Уэльской быстро разлетелись по сети и их даже подхватили серьезные и популярные медиаресурсы Испании: El Confidencial, La Vanguardia и La Razon.

Заявление о коме и осложнениях Миддлтон журналистка сделала за день до выписки принцессы 16 января, что, вероятно, могло быть доказательством того, что с ней все хорошо. В больнице королевское лицо находилось 13 дней, а покинуло ее с цветами и подарками от поклонников. Свою полную реабилитацию, а впоследствии и работу Миддлтон будет проводить "в постели" до Пасхи. Похоже, за троими общими с принцем Уильямом детьми она самостоятельно ухаживать не сможет, поэтому семья в активном поиске няни.

"Кейт Миддлтон ввели в искусственную кому": самый популярный канал в Испании разгневал дворец громким заявлением

Как сообщал OBOZ.UA, Кейт Миддлтон не болеет раком, а операция на брюшную полость была плановой. Принцесса не желает рассказывать о своем здоровье, поэтому причина обращения в Лондонскую клинику пока в тайне.

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