'Кейт Миддлтон ввели в искусственную кому': самый популярный канал в Испании разгневал дворец громким заявлением

На фоне тайн о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон самый популярный испанский телеканал Fiesta увеличил себе охват аудитории благодаря сплетням о королевской особе. По их словам, Миддлтон находилась в "коме" и "в большой опасности" после операции на брюшной полости, о чем они заявили за день до выписки принцессы из клиники. Хотя дворец опроверг эту дезинформацию, новость успела облететь несколько популярных медиа.

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Писательница и журналистка Конча Каллеха, назвавшая себя королевским экспертом, в эфире программы Telecinco заявила, что врачам пришлось сделать интубацию и ввести принцессу в искусственную кому. Она утвердила, что операция на брюшную полости действительно прошла успешно, но в послеоперационный период состояние Миддлтон ухудшилось. Впрочем, дворец утверждает, что Каллеха "не предпринимала никаких попыток проверить фактаж того, что рассказала людям", сообщает Daily Mail.

"Это полная чушь. Та журналистка не делала никаких попыток проверить факты у [королевской. – Ред.] семьи того, что она сказала. Это принципиально полностью выдумано, и я буду использовать здесь вежливый английский: это совершенно не так", – опроверг заявление журналистки источник из дворца.

Утверждения о здоровье принцессы Уэльской быстро разлетелись по сети и их даже подхватили серьезные и популярные медиаресурсы Испании: El Confidencial, La Vanguardia и La Razon.

Заявление о коме и осложнениях Миддлтон журналистка сделала за день до выписки принцессы 16 января, что, вероятно, могло быть доказательством того, что с ней все хорошо. В больнице королевское лицо находилось 13 дней, а покинуло ее с цветами и подарками от поклонников. Свою полную реабилитацию, а впоследствии и работу Миддлтон будет проводить "в постели" до Пасхи. Похоже, за троими общими с принцем Уильямом детьми она самостоятельно ухаживать не сможет, поэтому семья в активном поиске няни.

Как сообщал OBOZ.UA, Кейт Миддлтон не болеет раком, а операция на брюшную полость была плановой. Принцесса не желает рассказывать о своем здоровье, поэтому причина обращения в Лондонскую клинику пока в тайне.

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