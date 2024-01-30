Няня для трех непосед принца Уильяма и Кейт Миддлтон найдена: раньше она уже ухаживала за королевскими детьми

После того как стало известно о перенесенной операции Кембриджской герцогини Кейт Миддлтон, уход за детьми перешел на принца Уильяма, из-за чего тот частично отказался от публичных мероприятий. Няни у королевской пары некоторое время не было. Впрочем, после выписки принцессы из больницы появилась потребность в дополнительной воспитательнице.

Видео дня

Поэтому королевские супруги планируют обратиться к доверенной няне, которую ранее нанимали для троих своих детей – Марию Терезу Террион Боралло, сообщает Daily Mail. Раньше принцесса планировать самостоятельно ухаживать за малышами, но из-за рекомендаций врачей отдыхать как можно больше ей приходится обратиться к няне.

Станет ли Мария Тереза ​​Туррион Борралло няней трех непосед – Джорджа, Шарлотту и Луи – пока неизвестно. Ее роль в воспитании детей будет известна в ближайшие недели.

"Кейт была матерью настолько, насколько это позволяла ее роль, но она сказала, что иметь няню просто необходимо. Мария Тереза ​​чрезвычайно популярна среди детей, но ее обучение в колледже Норланд в Бате означало, что она идеально подходит для любого дела, которое требует роль няни. Конечно, она является фоновой фигурой, которую видят на некоторых важных королевских мероприятиях и которая незаменима в такое время", – рассказал королевский эксперт Ричард Фицвильямс.

Кэтрин Миддлтон и принц Уильям наняли Борралло еще в 2014 году, чтобы помогать им ухаживать за принцем Джорджем, когда ему было восемь месяцев. Она жила с семьей в Кенсингтонском дворце, но когда они переехали в коттедж Аделаида в Виндзоре Боррало перестала быть няней. Впрочем, она продолжала ухаживать за детьми, живя в другой собственности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон был выписана из больницы после операции на брюшную полость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!