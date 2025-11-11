Кейт Миддлтон нарушила многолетнюю королевскую традицию в День памяти погибших в Первой мировой войне

Во вторник, 11 ноября, Кейт Миддлтон впервые представила королевскую семью на поминальной службе по случаю Дня памяти погибших в Первой мировой войне. Появлением на церемонии принцесса Уэльская нарушила давнюю традицию британской монархии, ведь обычно ее посещают только кровные члены семьи, а не их партнеры.

Об этом сообщило издание People. Отмечается, что хотя это и не соответствует традициям, Кейт Миддлтон не первая королевская жена, которая представила монархов на этом мероприятии. В прошлом году это сделала жена младшего сына Елизаветы II – герцогиня Эдинбургская Софи.

Кейт Миддлтон посетила Национальный мемориальный дендрарий в Личфилде. В 11 утра она присоединилась ко всем присутствующим на мероприятии, чтобы почтить двухминутным молчанием память погибших. Затем Ее Высочество возложила венок к мемориалу Вооруженных сил. К нему принцесса Уэльская прикрепила записку, где говорилось: "В память о тех, кто принес наивысшую жертву. Мы будем помнить их. Кэтрин".

Для поминальной церемонии Кейт Миддлтон выбрала однотонный образ. Она одела черное пальто в стиле милитари с двумя маками на лацканах, шляпу и перчатки.

После службы принцесса Уэльская встретилась с ветеранами, а также несколькими учениками средней школы, чьи родители находятся в военных командировках. Ее Высочество отметила, что мемориал является очень "особенным местом". По словам Кейт Миддлтон, она была рада пообщаться с ветеранами и послушать их истории.

