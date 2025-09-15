Канадцу вернули зрение после 20 лет слепоты благодаря зубному импланту в глазу: как такое возможно

34-летний Брент Чепмен из Норт-Ванкувера, Канада, впервые за два десятилетия снова увидел мир благодаря уникальной медицинской процедуре. Мужчина потерял зрение в 13 лет после тяжелой аллергической реакции на ибупрофен. Врачи диагностировали у него синдром Стивенса-Джонсона – редкое заболевание, которое привело к полной потере зрения на оба глаза. С тех пор жизнь Чепмена кардинально изменилась: юношеские мечты пришлось отложить, а ежедневно он искал способ вернуть хотя бы часть зрения.

Как пишет People, в течение двадцати лет канадец испытывал различные методы лечения, однако ни один не давал долговременного результата. Ситуация изменилась, когда он встретил доктора Грега Молони в Ванкувере. Врач предложил чрезвычайно редкую операцию, которую в мире проводили всего несколько сотен раз, – так называемую процедуру "зуб в глазу".

Эта методика была разработана еще в 1960-х годах и состоит из нескольких этапов:

У пациента удаляют зуб, формируют в нем отверстие и устанавливают протез. Подготовленный зуб имплантируют в переднюю часть глаза, где он начинает выполнять роль нового хрусталика.

По словам врача, использование собственного зуба пациента снижает риск отторжения, ведь организм воспринимает его как "родной" материал.

"Обычно реакцией людей является шок, удивление и даже недоверие, что такая процедура вообще существует", – объяснил доктор Молони.

Сам Чепмен также признался, что сначала ему показалось, будто речь идет о сюжете фантастического фильма. "Я подумал: "Кто до этого додумался? Это же такое безумие", – вспоминал он.

Несмотря на сомнения, Чепмен согласился на операцию. Результат превзошел все его ожидания: сразу после вмешательства он смог почувствовать движение рук перед собой, а после полного заживления его зрение стабилизировалось на уровне 20/40 или даже 20/30.

"Я чувствую себя фантастически. Зрение возвращается, и это совершенно новый мир", – поделился мужчина.

Особенно эмоциональным стал момент, когда Брент впервые за два десятилетия посмотрел в глаза своему доктору. "Когда мы с доктором Молони встретились взглядами, мы оба просто расплакались. Я на самом деле не смотрел людям в глаза 20 лет", – рассказал он.

Тем не менее метод "зуб в глазу" до сих пор остается экспериментальным и применяется лишь в крайних случаях, когда все остальные методы лечения оказались бессильными.

