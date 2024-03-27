Как выглядит 22-летняя японская принцесса Айко и почему двоюродный брат лишил ее возможности стать императрицей

Японская 22-летняя принцесса Айко – единственная дочь правящего императора Нарухито – никогда не станет правительницей, хотя имела неплохие шансы взойти на престол. Ей придется уступить место двоюродному брату Хисахито, родившемуся в 2007 году.

Однако общество все еще не оставляет надежд повлиять на императорскую семью, чтобы они пересмотрели систему престолонаследия, а за прицессой продолжают внимательно следить. OBOZ.UA решил показать, как выглядит наследница императора.

Принцесса Айко, имеющая и второе имя – Тоси, родилась в 2001 году, когда императором Японии был ее дедушка Акихито. У него было двое сыновей – Нарухито и Фумихито Акисино – и у них обоих рождались только девочки. До 2007 года в семье активно обсуждалась эта "проблема", ведь престол наследовали только мужчины.

Деваться было некуда, поэтому единственным вариантом казалось отказаться от традиции и передать власть принцессе Айко. С этим соглашалось и общество.

Однако почти 17 лет назад на свет родился первый внук Акихито, ставший двоюродным братом Айко. Это заставило семью отказаться от планов и примириться с тем, что трон перейдет младшему сыну брата правящего императора Нарухито. Несмотря на то, что некоторые японцы по-прежнему настаивают на передаче императорского титула Айко, ее шансы на это выглядят довольно призрачно.

Однако принцесса продолжает вести публичный образ жизни, заниматься благотворительностью, представлять интересы страны, а недавно она окончила университет и появилась на вручении диплома в традиционном наряде. Теперь ее ждет плодотворная работа в Красном Кресте.

Айко имеет очень аристократические хобби: любит писать и иногда сочиняет сценарии для пьес, поет, играет на фортепиано и скрипке. Если она захочет продолжить жить при дворе, то вынуждена будет выйти замуж за аристократа, а в противном случае – сложит обязанности и отправится за мужем-"простолюдином".

Как писал OBOZ.UA, именно так в свое время поступила японская принцесса Мако. После обручения в 2017 году она вышла замуж за Кеи Комуро, парня неаристократического происхождения.

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