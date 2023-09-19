Как бы звучала песня 'Hallelujah' в исполнении Фрэнка Синатры, Фредди Меркьюри, Курта Кобейна и других легендарных знаменитостей. Видео

В сети набирает популярность кавер на культовую композицию "Hallelujah", которую многие открыли для себя благодаря франшизе "Шрек". Песню написал канадский исполнитель и поэт Леонардо Коэн, но перепевать ее брались множество талантливых певцов и вокалистов-любителей.

Современные технологии дали людям возможность послушать любимые мелодии в исполнении звезд, которых может даже не быть в живых. Так, искусственный интеллект (ИИ) создал кавер на песню "Hallelujah" в исполнении Фрэнка Синатры, Фредди Меркьюри, Курта Кобейна и других звезд. Ролик распространился в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте к концу страницы).

Основываясь на всех доступных в сети записях песен, интервью, разговорных видео и других аудиоматериалах, ИИ сгенерировал максимально похожий на голос звезд звук.

Видео дня

Вынужденными участниками кавера стали известные на весь мир артисты. Среди них: Фрэнк Синатра, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Адель, Честер Беннингтон, Дэвид Боуи и Пол Маккартни.

Каждый из вокалистов, большинства из которых уже нет в живых, "запели" несколько строчек с "Hallelujah" своим голосом.

Создается впечатление, что культовые знаменитости собрались вместе, чтобы совместно вдохнуть в композицию новое звучание. Хотя мотив в песне остался тем, что и всегда, вокал каждого певца добавил ей "изюминку". От подлинных голосов творение ИИ трудно отличить.

За несколько дней видео в TikTok просмотрели почти 4 миллиона человек, 361 тысяча из которых лайкнули кавер ИИ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что песня "Уночі" популярного украинского исполнителя YAKTAK стала главным хитом в украинском YouTube. Композиция держится на первом месте во вкладке "Популярное" две недели с момента публикации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!