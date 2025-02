Jerry Heil не получила награду на Grammy 2025: премия досталась американским эмигрантам

Украинская певица Jerry Heil, претендовавшая на награду Best Song For Social Change Award (Награда за лучшую песню о социальных изменениях) на престижной музыкальной премии Grammy 2025, не одержала победу. Песня All Eyes On Kids, представленная артисткой на рассмотрение Академии звукозаписи, уступила композиции Deliver американских исполнителей.

Победителем в этой категории стал трек, который создали эмигранты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тем Джонс и Ариэль Лох. Она посвящена вызовам современного мира и борьбе за единство во времена социально-политического напряжения. Победитель Grammy был объявлен на официальном сайте премии.

Академия звукозаписи подчеркнула, что эта композиция отражает проблемы современности: влияние медиа, политики и алгоритмов социальных сетей на общество. Deliver "призывает к единству, вежливости и содержательному диалогу, выступая против войны".

Награда "Best Song For Social Change Award" была официально вручена авторам композиции на церемонии Академии звукозаписи 1 февраля.

Несмотря на то что Jerry Heil не получила Grammy, ее номинация стала важным шагом для украинской музыки. Она в очередной раз заставила международное сообщество говорить о событиях в Украине и обратила внимание на проблему депортации украинских детей.

Jerry Heil, получившая широкую популярность после участия в Евровидении 2024, недавно стала членом Академии звукозаписи и представила свой трек All Eyes On Kids в номинации Best Song For Social Change. Эта песня имеет особый социальный месседж – она рассказывает о войне в Украине и трагедии детей, незаконно депортированных в Россию. Именно для привлечения внимания международного сообщества она подала трек на музыкальную премию.

Хотя певица не получила Grammy 2025, она все же прилетела в Лос-Анджелес, США, чтобы появиться на красной дорожке музыкальной премии.

