'Война обострила эти вопросы': Илона Гвоздева, которая подала на развод, назвала причину и рассказала, что сейчас происходит в ее семье

Хореограф Илона Гвоздева публично прокомментировала новости о своем разводе с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком. Известно, что супруги состоят в браке уже десять лет, однако в марте танцовщица подала заявление на разрыв. Как призналась сама хореограф, причиной такого шага стали накопленный стресс, усталость и напряжение, которые существенно повлияли на отношения.

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В программе "ЖВЛ" Илона развеяла слухи об окончательном разрыве. Она отметила, что супруги до сих пор живут вместе и официально не разведены. В то же время подтвердила, что в их паре действительно был серьезный кризис.

"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях. На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно. Я думаю, это совокупность разных факторов. А война и постоянный стресс, тревога, просто обострила эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", – призналась хореограф.

Ранее в разговоре с журналистами проекта "Утро в Большом городе" Гвоздева уточнила: официально подала на развод еще 19 марта. Однако окончательного решения относительно будущего брака тогда не приняла.

"Я вам могу сказать одно – кольцо до сих пор на руке, мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром. Я подавала на развод. И не раз. Причин много. В плане того, что стресс усталость, переутомление. Оно сказывается для всех", – поделилась она.

Знаменитость также отметила, что никогда не стремилась к вниманию к своей личной жизни. По ее мнению, информацию о заявлении на развод "слили" те, кому она не нравится.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук вместе более пятнадцати лет. В 10-летнем браке они воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика. Интересно, что это не первая попытка развода: в августе 2017 года хореограф уже обращалась в суд, но тогда дело осталось без рассмотрения.

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