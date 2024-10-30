Imagine Dragons в очередной раз поддержали Украину на концерте: Дэн Рейнольдс показал красноречивый знак

Лидер американской попрок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в очередной раз выразил поддержку Украине. На концерте в Лос-Анджелесе исполнитель поднял сине-желтый флаг, исполняя популярный хит "Bad Liar".

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале инициативы United24. Находясь на сцене, знаменитость показал красноречивый знак – жест "мира", подняв два пальца вверх.

Сначала фронтмен группы Imagine Dragons развернул флаг Украины, а затем оставил его развеваться на стойке для микрофона.

Музыканты не в первый раз демонстрируют свою поддержку украинского народа. Незадолго после начала полномасштабного вторжения на концерте в Праге, состоявшемся 5 июня 2022 года, Дэн Рейнольдс гордо поднял сине-желтый флаг, который ему передала беженка из Харькова. Кроме того, на одном из фестивалей артист отметил, что читал письма пострадавших от войны и чувствует себя беспомощным, потому что может только творчеством поддерживать украинский народ.

В прошлом году Imagine Dragons сняли щемящий клип в деоккупированной деревне Новогригоровка Николаевской области, разрушенной российскими террористами. В видеоработе к песне "Crushed" (разбитый) они изобразили историю 14-летнего Саши, который с семьей потерял все из-за деятельности военных РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фронтмен группы Imagine Dragons поднял флаг Украины во время концерта в Чикаго.

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