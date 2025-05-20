Группе Ziferblat устроили теплую встречу на вокзале после возвращения с Евровидения 2025: перрон был забит фанатами. Видео

После феерического выступления с треком Bird of Pray на сцене 69-го песенного конкурса Евровидение 2025 в швейцарском городе Базель, группа Ziferblat вернулась в Украину. Ценители творчества артистов устроили им невероятно теплый прием на вокзале в Киеве.

Видео дня

Находясь на перроне, украинцы громко спели конкурсную песню коллектива и вызвали у участников положительные эмоции. Соответствующее видео Ziferblat обнародовали на личной странице в Instagram.

На записи можно увидеть, что поздравить артистов с возвращением в родное государство пришло очень много людей, которые с искренними улыбками встретили кумиров. Со своей стороны Ziferblat пообщались с поклонниками и сделали с ними несколько совместных фото. Видео с перрона показали и на официальной Instagram-странице Евровидения в Украине.

Напомним, что в субботу, 17 мая, в Швейцарии отгремел гранд-финал международного песенного конкурса. Украинцы вышли на сцену под номером семь, а после невероятного исполнения композиции Bird of Pray зал взорвался громкими аплодисментами. По завершению перформанса солист Ziferblat поблагодарил европейцев за поддержку, а затем гордо выкрикнул: "Слава Украине!".

Национальное жюри оценило выступление артистов в 60 голосов, а зрители отдали коллективу еще 158. В общем итоге коллектив получил 218 баллов и занял девятое место в общем рейтинге.

OBOZ.UA следил за ходом гранд-финала и вел текстовую трансляцию, поэтому о самых интересных событиях читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat прокомментировали свое 9-е место на Евровидении 2025.

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