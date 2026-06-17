Где-то тихо плачет Оксана Марченко: стали известны судьи и ведущий шоу "Україна має талант". Фото

Телеканал СТБ раскрыл подробности нового сезона популярного шоу "Україна має талант", которое выйдет в эфир уже 23 августа. Организаторы проекта объявили имена звездного жюри, которое будет оценивать выступления участников и помогать открывать новые таланты, а также имя ведущего.

Видео дня

Кресла судей займут певец Артем Пивоваров, артистка Елена Кравец и актер Стас Боклан. Соответствующая информация появилась на странице СТБ в Instagram.

Как подчеркнули создатели проекта, каждый из членов жюри внес неоценимый вклад в развитие культуры нашей страны и постоянно помогает согражданам не сдаваться:

Стас Боклан – личность, чье актерское мастерство стало эталоном для поколений украинских зрителей.

Артем Пивоваров – артист, который каждый день доказывает: украинская культура способна звучать на полную силу.

Елена Кравец – человек, который на протяжении многих лет вдохновляет украинцев верить в себя, свои мечты и свои силы.

А вот болеть за каждого участника вместе со зрителями и группами поддержки будет ведущий Григорий Решетник. Он на протяжении долгого времени является "лицом" многих проектов СТБ, а теперь уверенно вычеркнет с новой страницы истории шоу "Україна має талант" свою предшественницу – Оксану Марченко, которая после начала большой войны цинично предала родную страну и активно подыгрывает российской пропаганде.

Напомним, что новый сезон проекта посвящен 35-летию независимости Украины. Как подчеркнули организаторы шоу, на сцену выйдут украинцы, которые вдохновляют, удивляют, рискуют, мечтают и не боятся быть собой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда шоу "Україна має талант" Александр Кварта, который вступил в ряды ВСУ, внезапно оказался в Лондоне и озадачил пользователей сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!