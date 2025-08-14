Футболист сборной Украины Забарный похвастался премиальным кольцом по цене авто. Фото

Футболист сборной Украины Илья Забарный во время недавней фотосессии продемонстрировал роскошное украшение, стоимость которого сопоставима с ценой хорошего подержанного автомобиля. На руке 22-летнего спортсмена заметили массивное кольцо от престижного ювелирного бренда.

Молодой игрок, который готовится к переходу во французский клуб "ПСЖ", появился в стильном деловом образе, но именно дорогой аксессуар стал главным акцентом снимков. Фото было обнародовано в Instagram пресс-службы его нынешнего клуба.

Речь идет о модели Quatre Classique от известного французского ювелирного дома Boucheron. Это кольцо известно своим массивным дизайном и узнаваемыми декоративными элементами. В зависимости от того, инкрустировано ли оно драгоценными камнями, стоимость аксессуара колеблется от 5 800 евро (примерно 282 тысячи гривен) до 10 300 евро (примерно 501 тысяча гривен). За такие деньги в Украине можно приобрести вполне приличное авто с пробегом.

Похожие модели ювелирного дома уже были замечены на других известных украинцах. В частности, в 2023 году такое кольцо носили футболист Александр Зинченко и его жена, телеведущая Влада Седан. Украшение считается символом статуса и хорошего вкуса, поэтому его появление на руке Забарного лишь подчеркнуло имидж современной спортивной звезды.

Однако на этом перечень дорогих аксессуаров футболиста не закончился. На его запястье заметили браслет, похожий на Trinity bracelet от бренда Cartier. Такое украшение стоит около 960 долларов (примерно 40 тысяч гривен) и известно своим минималистичным, но узнаваемым дизайном. Интересно, что у Забарного "шнурок" браслета выполнен в цветах украинского флага – синем и желтом, что, вероятно, является проявлением его патриотической позиции.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне разозлились из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины. В сети ходят слухи, что именно из-за инициативы украинца из клуба выгоняют голкипера сборной России Матвея Сафонова.

