Стало известно, сыграет ли Забарный впервые за ПСЖ в матче на Суперкубок Европы

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал новичком победителя Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". 22-летний футболист уже 12 августа отправится со своей новой командой на матч за Суперкубок Европы, в котором парижане сыграют с лондонским "Тоттенхэмом".

Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe. Во вторник вечером наш соотечественник проведет первую тренировку в составе ПСЖ, однако его участие в поединке в итальянском Удине не планируется. Забарный не попал в состав на игру, а его дебют, вероятно, состоится в ближайшее воскресенье, когда подопечные тренера Луиса Энрике проведут первый матч в новом сезоне чемпионата Франции.

Соперником "красно-синих" в выездной встрече будет "Нант", который в минувшем розыгрыше Лиги 1 занял 13-е место в турнирной таблице. При этом обе встречи ПСЖ с "канарейками" завершились вничью 1:1.

Напомним, что Забарный подписал пятилетний контракт с французами, за которых он будет выступать под шестым номером. До этого СМИ сказали, сколько украинский футболист будет зарабатывать в ПСЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча за Суперкубок Европы руководство "Пари Сен-Жермен" исключило из состава основного вратаря команды в минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумму.

