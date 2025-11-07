'Фото года'. Анджелина Джоли в противодроновом тоннеле на Херсонщине стала сенсацией в сети

В сети обнародовали фотографию с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которая прекрасно демонстрирует, что она воочию увидела, как украинцы пытаются защититься от постоянных российских обстрелов. Звезду сняли на прифронтовой Херсонщине в противодроновом тоннеле – конструкции из металлических каркасов и сеток, которую устанавливают над дорогами.

Соответствующий кадр опубликовала на личной странице в соцсети X журналистка Зарина Забриски. В комментариях под постом многие юзеры отметили, что искренне восхищаются смелостью знаменитости.

"Фото года: Анджелина Джоли в противодроновом тоннеле. Благодаря Джоли мир теперь знает: украинский город Херсон, расположенный в миле от линии фронта, продолжает жить под непрерывными атаками дронов малой дальности. Большая благодарность", – написала журналистка.

На фотографии видно, что Анджелина Джоли позаботилась о своей безопасности, ведь посетила Херсонщину в защитной каске и бронежилете. Актриса имела очень серьезный и сосредоточенный вид.

Решение селебрити побывать на прифронтовой территории вызвало сильное чувство уважения не только у украинцев, но и иностранцев. Под фотографией они оставили много положительных комментариев:

"Это действительно отважный шаг, я бы сейчас не решился туда поехать. Спасибо, Анджелина".

"Она смелая. Но именно это нужно, чтобы быть посланником ООН по вопросам беженцев. Она возглавляла или руководила более 60 проектами ООН, направленными на помощь и защиту беженцев во всем мире".

"Большое уважение".

"Невероятное фото и смелая Джоли".

"Мне очень нравится, что она лично приехала в мой город. Она использовала свою популярность для доброго дела. Я хотела бы снова увидеть Херсон".

Что известно о визите актрисы в Украину

О тайном приезде Анджелины Джоли, которая является послом доброй воли по делам беженцев в ООН, на территорию нашей страны стало известно 5 ноября. В сети появились фотографии, на которых звезда предстала перед камерой в тактическом жилете с патчем благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая и организовала ее визит в Украину. Как отметили на официальной странице фонда в Instagram, артистка побывала в Херсоне и Николаеве.

Джоли посетила медицинские и учебные заведения, которые сделали подземными из соображений безопасности. Кроме того, она встретилась с волонтерами и семьями, которые ежедневно живут под угрозой вражеских обстрелов.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. Во время, когда правительства всего мира отворачиваются от защиты гражданского населения, сила и взаимная поддержка этих людей вызывают уважение. После почти трех лет конфликта истощение очевидно, но так же очевидна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", – подчеркнула селебрити.

Заметим, что в 2022 году Анджелина Джоли приезжала во Львов. Как сообщало издание "Бабель", ссылаясь на собственные источники, визит знаменитости в Украину был именно ее инициативой, а целью стало общение с простыми людьми.

