«Фабрика звёзд» на Sweet.tv готовит второе прайм-шоу: что обещают зрителям

На этой неделе на SWEET.TV состоится второе прайм-шоу "Фабрики звезд". Зрителей ждет первая номинация на вылет, новые роли судей для известных артистов, дуэты участников шоу с популярными украинскими звездами и эксклюзивная музыкальная премьера. Благодаря новым коллаборациям и возможностям для молодых исполнителей "Фабрика звезд" продолжает открывать новые имена и поддерживать развитие украинской музыкальной сцены.

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После первого прайм-шоу, во время которого зрители познакомились с участниками "Фабрики звезд" и их первыми выступлениями, во втором эфире правила становятся ещё более строгими.

Впервые в новом сезоне на "Фабрике звёзд" состоится номинация на вылет. Кто из участников окажется под угрозой выбывания и кому придётся бороться за своё место в проекте – станет известно во время эфира.

Кажанна станет приглашенным судьей

"Фабрика звёзд" продолжает раскрывать артистов с новых сторон. На этот раз Кажанна попробует себя в новой роли – станет приглашённым членом жюри шоу. Для артистки это первый опыт работы в жюри.

В этом выпуске к судейскому креслу также присоединится Евгений Филатов – украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, идеолог и фронтмен группы The Maneken, саунд-продюсер группы ONUKA, член Европейской и Украинской киноакадемий.

Вместе с постоянной командой "Фабрики звезд" приглашенные судьи будут оценивать выступления участников и определять, кто на этот раз попадет в номинацию.

Кто из "фабрикантов" споет со звездами?

Еще одна особенность второго прайм-шоу – первые дуэты "фабрикантов" с приглашенными артистами.

На этот раз на сцене "Фабрики звёзд" появятся Юлия Санина, Анна Тринчер, группа "Скрябин" и ZLATA OGNEVICH.

Юлия Санина признается, что с радостью согласилась присоединиться к обновленной "Фабрике звезд" и поддержать молодых артистов. Певица специально пересмотрела выступления участников "Фабрики" и отметила Анну Симон, DISHA и XSTATY, которые, по её мнению, выделяются альтернативной подачей.

"Я очень рада, что "Фабрика" возобновилась. Мне нравится команда, которая над ней работает, и то, что она даёт больше свободы артистам, постановщикам, хореографам. Чувствуется желание сделать что-то прогрессивное. Я специально смотрела выступления участников "Фабрики". Мне очень понравились Анна Симон, DISHA, XSTATY – это такие девушки, у которых есть что-то альтернативное в подаче, и мне это, конечно, очень импонирует. А я всегда за то, чтобы поддерживать новые таланты. Поэтому я согласилась принять участие. Очень соскучилась, хочу увидеть всех и принести пользу молодым музыкантам", – Юлия Санина.

Кто именно из участников шоу "Фабрика звезд" выйдет на сцену вместе со звездами и какие композиции они исполнят – зрители узнают уже во время второго прайм-шоу.

Эксклюзивная премьера Кажанны

Отдельным музыкальным событием эфира станет эксклюзивная презентация Кажанной новой песни "CLOWN".

Артистка представит композицию на сцене "Фабрики звезд" – на этот раз сразу в двух ролях: в качестве приглашенной артистки и в качестве члена жюри проекта.

Второе прайм-шоу "Фабрики звезд" – это новый этап для участников, первые серьезные испытания и еще больше живого взаимодействия между фабрикантами и украинскими артистами.

Смотрите второе прайм-шоу "Фабрики звёзд" только на SWEET.TV.