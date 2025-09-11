Евровидение 2026 под угрозой. Страна, которая побеждала семь раз, поставила ультиматум и пригрозила бойкотом: другие могут пойти следом

Ирландия впервые за десятилетие заявила о возможном отказе от участия в песенном конкурсе Евровидение. Главный ирландский вещатель RTÉ объявил, что страна не будет участвовать в юбилейном, 70-м конкурсе 2026 года, если в нем будет представлен Израиль.

Видео дня

В заявлении отмечается: "Позиция RTÉ заключается в том, что Ирландия не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение 2026 года, если участие Израиля состоится. Окончательное решение относительно участия будет принято после того, как решение примет Европейский вещательный союз (EBU)".

Причины ультиматума

Генеральный директор RTÉ Кевин Бакхерст объяснил, что вещатель считает участие Ирландии "недопустимым", учитывая ужасные потери жизней в Газе. Он отдельно упомянул целенаправленные убийства журналистов, недопуск международных репортеров в зону конфликта и тяжелое положение заложников, которые до сих пор находятся в плену.

Ирландия является одной из самых откровенных западных стран в критике действий Израиля. Она еще раньше вместе с испанскими и словенскими вещателями обращалась к EBU с требованием провести консультации по этому вопросу.

Исторический момент

Евровидение 2026 должно состояться в Вене после победы австрийского участника Джей Джея с песней Wasted Love в Базеле. Для EBU этот конкурс юбилейный – 70-й. Именно поэтому бойкот со стороны страны-рекордсменки по количеству побед (Ирландия получала первенство семь раз) может стать серьезным ударом по репутации мероприятия.

Ирландию на конкурсе 2025 года представляла певица-россиянка EMMY с композицией Laika Party. В итоге победу тогда одержала Австрия, а Израиль занял второе место, что уже вызвало волну возмущения и массовые демонстрации в Мальме и Базеле.

Возможен эффект домино

По данным источников, приближенных к организаторам, еще как минимум пять стран готовятся сделать аналогичные заявления. Если бойкот наберет масштабы, под угрозой окажется проведение двух традиционных полуфиналов конкурса.

В июле на Генеральной ассамблее EBU ряд членов выразил обеспокоенность по поводу участия Израиля. Союз пообещал продолжить консультации и даже разрешил странам отказаться от участия без штрафных санкций до декабря этого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница Евровидения 2025 спела на русском и дерзко ответила украинцам, которые напомнили ей о войне. Пользователи из разных стран резко осудили выбор песни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!