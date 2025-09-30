'Это же нас убивали, да?' Украинская актриса рассказала о реакции Людмилы Янукович на спектакль 'Нация', которую донецкие журналисты вырезали из интервью

Украинские театральные гастроли всегда были своеобразным срезом общественных настроений в разных регионах страны. Заслуженная артистка Украины Олеся Пасичняк из Ивано-Франковского драмтеатра вспомнила, как в Донецке на показе знакового спектакля "Нация" стала свидетелем реакции Людмилы Янукович – жены тогдашнего президента.

Ее слова тогда так и не увидели свет, ведь местные журналисты вырезали момент из интервью. По словам актрисы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, после завершения спектакля, где она обратилась непосредственно к первой леди, Янукович эмоционально откликнулась.

"Боже, как эта девочка хорошо сказала все. Это же нас убивали, да?" – пересказала ее фразу актриса.

Однако, как пояснила Пасичняк, смысл постановки касался совсем другого – трагедии участников УПА и сложных страниц украинской истории.

Эта реплика Янукович показала непонимание контекста, а в самом интервью соответствующий отрывок удалили, ведь он противоречил официальной позиции власти.

"Потом у нее брали интервью, и этот момент удалили, потому что было невыгодно, чтобы первая леди похвалила запад Украины. Одно противоречило другому..." – рассказала Олеся Пасичняк.

Актриса отметила, что в те годы на востоке Украины в сознании людей царило навязанное превосходство русской культуры, а исторические события трактовались односторонне.

"Такое впечатление складывалось, что люди там темные в политике, в истории и в культуре, и что делалось намеренно все, чтобы нас разъединить", – добавила она.

Спектакль "Нация" до сих пор идет на сцене Ивано-Франковского драмтеатра. Это драма-реквием, созданная по книге Марии Матиос, премьера которой состоялась в 2010 году. Постановка воспроизводит трагические события 40-х годов на Гуцульщине, превращаясь в исповедь и своеобразный спиритический сеанс, объединяющий молитву, память и прощение.

