'Это очень большая загадка': Эктор Хименес-Браво объяснил, как случилось, что Клопотенко оказался в его 'черном списке'

Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что между ним и победителем пятого сезона кулинарного шоу Евгением Клопотенко произошла довольно странная ситуация. Недавно блогер заявил, что коллега заблокировал его в соцсети Instagram, чем вызвал у шеф-повара колумбийского происхождения сильное недоумение. Как объяснил Эктор Хименес-Браво, он не добавлял Клопотенко в "черный список", просто в приложении, вероятно, произошел сбой.

Видео дня

Оба кулинара были потрясены из-за неприятного инцидента, поэтому встретились лицом к лицу, чтобы все обсудить. Об этом судья "МастерШефа" рассказал в интервью Маше Ефросининой.

"Я не знал. Я захожу в TikTok и вижу там видео Клопотенко, где тот говорит: "Эктор меня заблокировал". Я захожу в свой Instagram – и реально не могу его найти. Я не понял, куда он делся. В Instagram есть список заблокированных людей, я проверяю его, но Клопотенко и там нет. Я такой: что же происходит? Это реально очень большая загадка", – поделился ресторатор.

Тогда команда Эктора Хименеса-Браво связалась с Евгением Клопотенко, чтобы разобраться в этой ситуации. Он отметил, что не имел абсолютно никаких оснований вносить в "черный список" выпускника проекта "МастерШеф", который заставляет людей говорить об украинской кухне. Поэтому шеф-повар предложил фуд-блогеру встретиться в его ресторане BAO и расставить все точки над "і".

Знаменитость сказал коллеге: "Клопотенко, сейчас идет война. Мы внутри войны. И сейчас вообще не время для выходок. Я ненавижу выходки, особенно когда они ложные. Так что давай выясним ситуацию".

После разговора оба ресторатора пришли к выводу, что в Instagram произошел какой-то сбой. Они снова видят профили друг друга в соцсети и никто никого не блокировал.

"Это было что-то очень странное. Я был расстроен. Я разговаривал со своей SMM-командой и спрашивал, что, возможно, кто-то случайно его заблокировал, или может чьи-то дети, которые его ненавидят, или еще что-то такое. Но команда сказала: "Нет, мы реально не можем его найти". Поэтому в любом случае я его не блокировал. Я вообще не блокирую никого после тех двух первых лет хейта", – рассказал Эктор Хименес-Браво.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звездный судья "МастерШефа" шокировал историей, как его похитили и пытали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!