'Это не первое мое падение'. Wellboy – о том, что осталось за кадром в борьбе с зависимостями, темных временах и мобилизации

Исполнитель Антон Вельбой, известный под сценическим именем Wellboy, недавно откровенно рассказал о сложном периоде в своей жизни. Артист подтвердил слухи, появившиеся еще зимой, когда он на некоторое время исчез из информационного пространства, что проходил лечение от зависимостей в реабилитационном центре.

Сейчас Wellboy вернулся на сцену. OBOZ.UA пообщался с ним за кулисами премии "Музыкальная платформа", прошедшей в Киеве.

Ранее артист рассказывал, что на его психологическое состояние сильно повлияла ситуация в Украине и длительный творческий кризис. Он признавался, что в определенный момент перестал чувствовать развитие в своей карьере и начал погружаться в депрессивное состояние. Исполнитель подтвердил, что лечился от зависимостей, но детали не раскрыл. Известно, что речь идет как о психологических, так и о физических проблемах. По некоторым данным, его состояние ухудшилось настолько, что друзья музыканта решили вмешаться и отвезли его в реабилитационный центр под Киевом. Сейчас состояние Антона значительно улучшилось. Артист говорит, что чувствует в себе достаточно сил, чтобы вернуться к работе.

В разговоре с OBOZ.UA певец признался, что избегает больших интервью, потому что "уже рассказал всем все о себе за пять лет карьеры". "Как мне сейчас живется? – говорит артист. – Когда начали так много писать о последних событиях вокруг меня, реагировал ужасно, потому что непросто осознавать, что твои личные проблемы обсуждают публично. Жизнь, знаете, она же разная: бывают светлые моменты, а иногда – наоборот. Да, не буду скрывать, что сам себя порой боюсь. Уже рассказывал: чувствую рок-звездой внутри – хочется куражиться. Это прикольно, но страшно. Но слава богу, сейчас все нормально, спокойно. Ждем новую ремиссию, и потом будет какое-то новое шоу".

"Я держусь только на одном – осознании, что есть множество людей, которым намного тяжелее, чем мне. Не просто несколько знакомых, а огромное количество тех, кто ежедневно борется за жизнь, за здоровье, за родных. И это меня держит. И, по сути, вот и все. Я просто помню, как пела Тина Кароль: "Сдаться ты всегда успеешь", – признается певец. И добавляет, что не знает, какие советы мог бы дать людям, оказавшимся в аналогичной ситуации: "Я понятия не имею, мне самому почти ничего не помогает. Даже говорить об этом, если откровенно, не хочется".

Антон Вельбой говорит, что его очень поддерживают близкие, особенно мама: "Она всегда на связи. Это же не первое мое падение в ее жизни. У меня этот путь длинный. Сначала биполярка (певец признавался в предыдущих интервью, что на фоне употребления марихуаны у него развилось биполярное расстройство личности, которое переросло в шизоаффективное. – Ред.), потом были другие проблемы".

"Я родился и вырос не в городе – сельский человек, отродясь вообще не думал, что такое может быть, – продолжает артист. – А меня в какой-то момент доставили в больницу, а там говорят: ну, у тебя похоже на биполярку, по всем параметрам подходит. И все, ты начинаешь с этим жить, как-то двигаться. Однако если вы меня видите здесь сегодня, то это означает, что и психически у меня сейчас все нормально. Хотя мне кажется, что даже если бы все было плохо, все равно бы пришел, потому что люблю свое дело".

– Много ли сейчас у вас концертов? Вот только что Оксана Билозир в интервью нашему изданию рассказала, что у нее по десять выступлений ежемесячно.

– У меня пока немного концертов, но, честно говоря, я пока не стремлюсь увеличивать их количество. А сравнивать себя с Оксаной Билозир... Извините, но она же десятки лет на сцене. Конечно, такое вдохновляет, но я иду своим путем. Что "заходит" зрителям на выступлениях особенно? Любят, конечно, "Гуси", также – "Вишні". Просят "Додому", "Нозі босі". Время от времени есть какие-то корпоративные выступления. Ну, как у всех артистов, думаю.

В начале июня Антону Вельбою исполнилось 25 лет, теперь певец официально признан годным к службе в ВСУ. Брони, по его словам, у него нет.

"Пока повесток не получал, и на улице меня не останавливали, – говорит певец. – Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства. Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтелька".

Wellboy редко говорит о личной жизни. Однако в прошлом году стало известно, что он не одинок. Артист подтвердил это, опубликовав романтическое фото с возлюбленной. Как рассказывал Антон, он познакомился со стилисткой Яной Савченко на съемках клипа Wellboy "Домой", где она была приглашенной актрисой. С того времени начали строить отношения. Позже певец признался, что они уже живут вместе, хотя не спешат узаконивать союз. Между тем любимая артиста шутила, что у них все серьезно, потому что даже завели двух собак. Антон успел познакомить девушку со своей мамой, однако впоследствии стало известно, что влюбленные больше не вместе. По словам певца, разрыв он пережил очень болезненно и признает, что это полностью его вина. "Мое сердце сейчас свободно. Так случилось", – признается OBOZ.UA Антон.

Напомним, ранее Антон Вельбой участвовал в шоу "Х-Фактор" в команде Насти Каменских. С 2021 года его продюсером был Юрий Бардаш, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в страну-агрессор. В декабре 2022 года Антон присоединился к лейблу Papa Music, но впоследствии досрочно разорвал контракт и начал выступать под новым сценическим именем – Anton Velboi. По условиям контракта, компания имела права на бренд Wellboy и в течение этого времени продолжала выпускать новые треки с помощью искусственного интеллекта и технологии дипфейков. В ноябре 2023 года артист возобновил сотрудничество с командой Papa Music.

