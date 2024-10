Эминему – 52 года: почему рэпер дважды был женат на одной женщине и что известно о его личной жизни сейчас

Сегодня, 17 октября, американский рэпер Эминем (настоящее имя – Маршалл Брюс Метерз III) празднует 52-летие. Легендарный исполнитель, представивший миру новый взгляд на рэп, прославился не только знаковым образом, но и личной жизнью. Свою "музу" Кимберли Энн Скотт артист встретил в 15-летнем возрасте, а девушке в тот момент было всего 13.

Они дважды были в браке, в результате чего у пары родилась дочь Хэйли Джейд. Кимберли стала вдохновением для Эминема, хотя песни изображали женщину далеко не в самом лучшем свете. Среди известных хитов об экс-любимой – "Kim", "'97 Bonnie & Clyde" и "Love The Way You Lie" с участием Рианны. Что известно об отношениях рэпера и Энн Скотт, а также почему звезде трудно полюбить снова – читайте дальше.

От любви к ненависти

Маршалл и Ким познакомились в 1988 году на домашней вечеринке. Их отношения были полны "качелями" – пара то сходилась, то снова переживала разрыв. В конце концов, они были в браке дважды, в 1999 и 2006 годах, прежде чем развелись навсегда в 2007 году.

Роман стал частой темой в текстах песен Эминема и его противоречивых проделках на сцене. Однажды он избил на сцене надувную куклу, сделанную в виде бывшей жены. Позже женщина рассказала, что этот инцидент подтолкнул ее к попытке самоубийства, и она подала на него в суд за клевету из-за песни "Kim".

Причина развода

Эминем публично не говорил о том, почему они с Ким разошлись, но как отмечает женщина – растущая слава рэпера мешала их отношениям. "Когда начался первый тур Маршалла, его эго просто взмыло к небесам, – сказала она в 2007 году. – Как будто он был Богом, вот что он думал... Мне просто сказали, что я должна быть благодарна за то, что он все еще разговаривает со мной, вы же знаете, сколько женщин бросаются на него. А я чувствовала себя куском дерьма". Энн Скотт заявила, что певец не умеет выражать свою любовь из-за сложных отношений с матерью, а также обвинила мужчину в злоупотреблении снотворными препаратами.

Эминем отреагировал на это заявлением, которое распространил через своего представителя. "Подробности, связанные с моим браком и последующей подачей на развод, личные, и я надеялся сохранить их такими ради моей семьи. Однако некоторые заявления Ким нуждаются в ответе, – говорилось в сообщении. – Во-первых, ее утверждение о моем состоянии после реабилитации является ложным и досадным. Во-вторых, она знала, что я подал на развод. Мы оба пытались дать нашему браку еще один шанс и быстро поняли, что свадьба не решает глубинных проблем".

Депрессия Ким

После второго развода с Эминемом Энн Скотт в большинстве своем оставалась без внимания публики, но также боролась с зависимостью от психоактивных веществ и депрессией. 7 октября 2015 года она намеренно въехала на своем авто в электроопору после того, как запила выписанные врачом таблетки ромом.

"Я сидела в конце дороги, где знала, что никто кроме меня не пострадает, – рассказала она позже. – Я никогда не ожидала, что выживу после этого. Я сильно извинилась. Я даже не ожидала, что переживу это, и я сказала [полиции], что пыталась сделать это намеренно". В результате аварии Кимберли получила сотрясение мозга, переломы пальцев на ногах и запястье.

Воспитание дочери

Несмотря на то, что пара развелась после более чем десятилетия совместной жизни, Скотт рассказала, что ребенок всегда был самым большим приоритетом. Дочь исполнителя Хэйли родилась 25 декабря 1995 года. В 2001 году рэпер признался, что отцовство полностью изменило его: "Она заставила меня взять себя в руки – сделать что-то в своей жизни и пытаться в десять квадриллионов раз больше, чем я делал раньше. Все, что я делаю сейчас, я делаю для Хэйли..."

В перерыве между двумя браками с Эминемом женщина родила Стиви Лейна Скотта от своего тогдашнего парня Эрика Гарттера. В 2005 году Эминем законно усыновил Стиви, когда снова сошелся с Кимберли. В начале 2000-х Маршалл также стал приемным отцом племянницы жены, поскольку ее мать, Дон (сестра Ким), боролась с наркотической зависимостью. Женщина скончалась в 2016 году после подозрения на передозировку.

"Мы действительно близкие друзья, мы просто пытаемся воспитывать наших детей вместе и сделать это как можно более нормальным для них", – сказала Энн Скотт о своих отношениях с артистом. В конце концов, их дочь Хейли окончила Мичиганский государственный университет, где познакомилась со своим будущим мужем Эваном МакКлинтоком. Пара сыграла свадьбу в мае 2024 года во время пышной церемонии в городе Батл-Крик, штат Мичиган. В настоящее время супруги ждут первенца.

С кем встречается Эминем

Эминем ни с кем публично не встречался со времени своего второго разрыва с Ким в 2006 году. "Это тяжело, – сказал он журналу New York Magazine о своей личной жизни в 2001 году. – После развода у меня было несколько свиданий, но ничего не сложилось так, чтобы я хотел об этом рассказывать. Знакомства – это просто не то, чем я занимаюсь в последнее время".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Эминем станет дедушкой: рэпер показал, как узнал первую беременность родной дочери Хейли Скотт. Подробности – в нашем материале.

