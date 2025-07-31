Елена Зеленская стала жертвой очередной манипуляции: первую леди обвинили в жестоком обращении с собакой. Фото

В сети распространили манипулятивный ролик о первой леди Украины Елене Зеленской и обвинили ее в жестоком обращении с животными. На кадрах можно увидеть, как якобы общественный деятель оттолкнула от себя собаку, которая просто подошла к ее ноге.

Видео дня

Соответствующее видео разместил на личной странице в соцсети X блогера Мирослава Олешко, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ. Он написал: "Елена Зеленская ударила ногой собаку, которая просто понюхала ее ногу. Она еще и собак не любит?".

Однако на самом деле, если внимательно присмотреться к видео, которое имеет не самое лучшее качество, видно, что его "главной героиней" является отнюдь не Елена Зеленская. Около месяца назад королева Нидерландов Максима общалась с журналистами во дворе, как вдруг к ней подбежал ее песик Мамбо. Чтобы ничего не мешало разговору, она отогнала домашнего любимца ногой. Именно королева Максима была снята на резонансном ролике.

Кстати, на это обратили внимание и некоторые из пользователей сети. Под постом Олешко появилось немало комментариев, где юзеры указали на его ошибку:

"Это не Зеленская".

"Здесь откровенно притянуто за уши".

"Хмм, а это разве не королева Нидерландов? Но кто там будет разбираться".

Однако все эти замечания никак не повлияли на блогера. Он не ответил ни на один из подобных комментариев и не удалил манипулятивную публикацию.

Отметим, что Мирослав Олешко начал карьеру блогера в 2013 году, комментируя события Евромайдана. После начала полномасштабного вторжения он часто критиковал деятельность украинской власти. В 2023-м СБУ объявила Олешко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Блогер незаконно покинул территорию Украины на основании поддельной справки ВВК после того, как была подтверждена его пригодность к военной службе и вызван в ТЦК. Он систематически публикует посты, где призывает уклоняться от мобилизации. В 2024-м году Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а среди "черного списка" оказался и Мирослав Олешко.

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