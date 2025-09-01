Елена Мозговая сделала редкое заявление о здоровье Дэвида Аксельрода, который исчез из инфопространства из-за ранения

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о состоянии здоровья своего мужа, исполнителя Дэвида Аксельрода, который прекратил любую деятельность в публичном пространстве из-за ранения. После начала большой войны он присоединился к рядам территориальной обороны, а во время службы серьезно травмировал колено. По словам продюсера, сейчас самочувствие артиста намного лучше и его реабилитация подходит к концу.

Более того, Дэвид Аксельрод даже выйдет на сцену во время концерта памяти легендарного композитора Николая Мозгового. Об этом Мозговая рассказала в эфире проекта "Сніданок з 1+1".

"Дэвиду осталось пройти еще немного реабилитации. В этом году мы все же решили, что он выйдет и споет на концерте песню "Захисники", которую написал папа. Понемногу мы выходим из этого периода операции, реабилитации и всего остального", – поделилась продюсер.

Что случилось с Дэвидом Аксельродом

Последний пост в Instagram артиста появился еще 9 сентября 2023 года. Он обнародовал ролик в военной форме, где исполнил композицию, написанную Еленой Мозговой в 2015-ом после гибели командира Золотой роты батальона "Айдар" Александра Итальянца. С тех пор активность Аксельрода в соцсетях закончилась, да и на концертах или публичных мероприятиях его не видели длительное время.

Летом этого года Мозговая объяснила, что ее муж серьезно травмировался еще в 2022-ом во время службы в ТрО: "У Дэвида сейчас реабилитация. У него было несколько реабилитаций. Но альбом с симфоническим оркестром пишется, хоть и медленно. Как-то все получится, но надо сделать так, чтобы на физическом уровне все было ок".

Оказалось, что поврежденное колено и раньше беспокоило исполнителя. Однако во время прохождения службы он неудачно приземлился, из-за чего ситуация значительно ухудшилась. Решить проблему со здоровьем Аксельрода без хирургического вмешательства было невозможно. Несмотря на травму, артист не прекратил свою волонтерскую и общественную деятельность.

