Мозговая впервые раскрыла подробности 'измены', из-за которой распался их брак с Пономаревым

Елена Мозговая впервые откровенно рассказала об обстоятельствах распада своего брака с Александром Пономаревым. Их отношения длились почти десять лет и всегда вызывали немало обсуждений в медиа. После развода певец во многих интервью подчеркивал, что главной причиной разрыва стала "измена". Однако теперь продюсер решила поставить точку в этих слухах и объяснить, как все было на самом деле.

В интервью Алине Доротюк Мозговая призналась, что классической физической измены в их отношениях не было. По ее словам, переломным моментом стало появление человека, который начал уделять ей элементарное внимание – дарил цветы, делал маленькие подарки, интересовался ее состоянием. Такие вещи оказались неожиданными для нее, ведь, как она подчеркнула, Пономарев никогда этого не делал, считая цветы и знаки нежности "лишними".

"Мне казалось, что я влюбилась, но на самом деле эти отношения были абсолютно платоническими. Можно сказать, даже наивные и детские отношения двух взрослых людей. Но они дали мне силы уйти наконец от Саши. Это мне дало силы закрыть эту всю историю и начать все сначала", – поделилась продюсер.

Она подчеркнула, что самое ценное, что осталось после совместной жизни с Пономаревым, – это их дочь Евгения. Все остальное, по ее словам, не приносило радости. Мозговая отметила, что тогда много сил отдавала работе на телевидении, вела масштабные проекты, но личная жизнь была скорее существованием "на автопилоте".

Отдельно она затронула тему непростых отношений в браке. По словам продюсера, причиной ее несчастья стало обесценивание и отсутствие поддержки. Она вспомнила, что долгое время не могла решиться уйти, ведь оставалась материально зависимой и должна была заботиться о двух детях. Только когда получила финансовую независимость и почувствовала внутренние силы, решилась на разрыв.

"Появились силы внутренние. Думаю, что все, надо это закончить. Я пришла и ему, глядя в глаза, сказала: "Я влюбилась, мне надо уходить, все. Надо это все заканчивать, потому что ничего хорошего из этого уже точно не будет", – призналась Мозговая.

Продюсер добавила, что долгое время молчала и не рассказывала собственной версии событий, в частности, по просьбе дочерей. Те не хотели публичного обсуждения, когда были еще слишком молодыми. Теперь, когда дети повзрослели, она считает, что может открыто говорить о своем опыте, ведь это может помочь другим женщинам, которые находятся в подобных ситуациях.

"Есть много женщин, которые до сих пор находятся в подобных историях. И возможно, это хоть чем-то поможет, какой-то капелькой, даст энергии, силы, чтобы закончить это. Я просто вам говорю: человек не изменится по отношению к вам – точно 100%. Возможно, в отношениях с другой женщиной что-то изменится, как-то будет по-другому. Но если мужчина по отношению к вам уже так себя ведет, он не изменится. Убегайте", – подытожила продюсер.

