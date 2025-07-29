Его не видели уже два года: как живет Дэвид Аксельрод после сложной травмы, полученной во время службы в ТрО

Любимец украинской сцены Дэвид Аксельрод в последнее время почти полностью исчез из публичного пространства. Его страницы в соцсетях не обновляются, на телевидении или концертах он не появляется. Последний раз артист опубликовал пост в Instagram еще 9 сентября 2023 года – почти два года назад. В видео он в военной форме исполнял авторскую песню.

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Композиция была написана еще в 2015 году на слова его жены Елены Мозговой – после гибели командира Золотой роты батальона "Айдар" Александра Итальянца. После длительного молчания наконец появились новости о жизни артиста. В программе "ЖВЛ" продюсер и жена Дэвида, 51-летняя Елена Мозговая, впервые за долгое время рассказала, что на самом деле произошло с ее мужем.

Оказалось, что Аксельрод, который служил в рядах территориальной обороны с первых месяцев полномасштабного вторжения, получил серьезную травму еще в 2022 году. "У Дэвида сейчас реабилитация. У него было несколько реабилитаций. Но альбом с симфоническим оркестром пишется, хоть и медленно. Как-то все получится, но надо сделать так, чтобы на физическом уровне все было ок", – рассказала Мозговая.

По ее словам в разговоре с ТСН, поврежденное колено и раньше беспокоило артиста. Однако именно во время службы в ТрО произошло неудачное приземление, которое существенно ухудшило ситуацию. Без медицинского вмешательства обойтись было невозможно: одна операция сменилась второй, а теперь – длительная реабилитация.

Несмотря на сложное состояние здоровья, Дэвид не оставил свою волонтерскую и общественную деятельность. В частности, небольшими, но уверенными шагами он возвращается к "прошлой" жизни.

"Конечно, ожидать его на сцене, куда же он денется. Просто сейчас, во-первых, здоровье. Во-вторых, какие-то конъюнктурные вещи делать он не хочет, я не хочу. Мы занимаемся волонтерством. Это никуда не делилось, несмотря на состояние здоровья. У нас есть фонд, которым мы занимаемся. Сейчас больше я на себя взяла внимание, а он сосредоточился на непубличных вещах", – говорила продюсер.

Напомним, Дэвид Аксельрод – это сценическое имя певца, который ранее был известен под именем Владимир Ткаченко. В свое время он стал финалистом талант-шоу "Шанс" и "Голос страны", а музыкальную карьеру начинал с "Караоке на майдане".

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