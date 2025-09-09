Катя Сильченко сыграла свадьбу во время модного показа: как выглядело нестандартное платье топ-дизайнера Украины. Фото, видео

Украинский топ-дизайнер Катя Сильченко и ее возлюбленный, ивент-менеджер Сергей Неклева (kartyna), организовали впечатляющую свадьбу в финальный день Ukrainian Fashion Week. 8 сентября в одном из павильонов Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоялся показ коллекции бренда предпринимательницы the COAT, который пара превратила в настоящий праздник любви.

Видео дня

Брачная церемония стала сюрпризом для всех гостей, однако подарила им незабываемые эмоции. На счастливую супружескую жизнь молодоженов благословила основательница Ukrainian Fashion Week – Ирина Данилевская. Кадрами с важного дня дизайнер поделилась в своем Instagram.

Для свадебной церемонии Катя Сильченко выбрала впечатляющий, но в то же время несколько нестандартный лук. Вместо традиционного образа с юбкой в пол, невеста одела более смелое короткое корсетное платье. Аутфит она дополнила нежной полупрозрачной накидкой и трендовыми босоножками на каблуках.

Катя Сильченко распустила волосы и сделала легкие локоны. Прическу дизайнер дополнила повязкой, напоминающей венок. В свою очередь Сергей Неклева нарядился в черные брюки, которые скомбинировал с белой рубашкой и пиджаком с золотыми пуговицами.

Стоит отметить, что влюбленные официально расписались еще 23 апреля 2025 года. Сергей Неклева изменил статус в соцсетях и указал, что женился на Кате Сильченко. Однако свадьбу они решили сыграть прямо на подиуме.

Что известно о Кате Сильченко

Дизайнер родилась 31 января 1984 года. Она является чемпионкой Украины и мастером спорта по бальным танцам. В 2014-м Катя Сильченко основала собственный бренд женской одежды the COAT. В том же году дизайнер впервые связала себя узами брака с бизнесменом Камо Багдасаряном. Они стали родителями общей дочери Сати, однако в 2020-м развелись.

В 2019 году Сильченко стала первой украинкой, которая вышла на подиум шоу L'Oreal Paris Le Défilé во время Недели высокой моды в Париже.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как прошла тайная свадьба сына Арнольда Шварценеггера и что известно о невесте-модели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!