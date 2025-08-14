Жена Брюса Уиллиса вспомнила момент, когда узнала о смертельном диагнозе любимого и что почувствовала сразу после

Супруга американского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, поделилась, как отреагировала на неизлечимую болезнь любимого – лобно-височную деменцию. По словам женщины, когда врачи озвучили смертельный диагноз звезды "Крепкого орешка", она была очень сильно шокирована.

Видео дня

Модель начала паниковать и на определенный период даже перестала слышать любые звуки вокруг. Об этом она рассказала в интервью для ABC News.

"Я была в панике. Я помню момент, когда узнала об этом и не слышала больше ничего вокруг. Это чувствовалось будто свободное падение", – поделилась любимая знаменитости.

Стоит отметить, что в 2022 году Брюсу Уиллису пришлось завершить грандиозную карьеру, ведь ему диагностировали неврологическое расстройство речи – афазию. Уже в начале 2023-го семья знаменитости подтвердила, что врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию. Недуг негативно влияет на речь, двигательные функции и поведение.

С того момента Эмма Хеминг откровенно рассказывает о ходе болезни Брюса Уиллиса и показывает, как она влияет на него. Модель делится, с какими трудностями ей приходится сталкиваться, ухаживая за любимым, однако всегда подчеркивает, что никогда бы не изменила решение связать себя с ним узами брака.

"Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в "почему он, почему мы", чтобы почувствовать злость и горе. Потом отряхиваюсь и возвращаюсь к тому, что есть. А то, что есть... это безусловная любовь. Я чувствую себя благословенной, зная это, и это благодаря ему. Я бы повторила все это снова и снова, не раздумывая", – отмечала супруга знаменитости.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, сейчас состояние Брюса Уиллиса заметно ухудшилось. Актер нуждается в постоянном уходе, ведь не может ходить без посторонней помощи или поддерживать разговор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!