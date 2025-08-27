Джамале – 42: звездные друзья певицы рассказали, какая она в реальной жизни и на какие безумные поступки способна

Сегодня, 27 августа, народная артистка Украины Джамала празднует свой 42-й день рождения. Исполнительница принесла нашей стране победу на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году и не прекращает развивать отечественную культуру. В глазах поклонников звезда – настоящий профессионал своего дела, однако мало кто знает, что в реальной жизни она очень зажигательный и искренний человек, который способен на довольно смелые поступки.

О том, какая знаменитость вне камер, рассказали ее друзья из индустрии отечественного шоу-бизнеса в комментарии для проекта "ЖВЛ". Они раскрыли, как сблизились с именинницей и за что больше всего ее ценят.

Украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась, что довольно тесные отношения между ней и Джамалой зародились, когда певица участвовала в шоу "Танцы со звездами". Тогда она работала над постановками для исполнительницы и со временем они начали дружить.

"Я очень люблю ее (Джамалу. – Ред.) и всю ее семью. Она настоящая, теплая. Все, что она делает, это от сердца и души", – отметила хореограф.

А вот с ведущей Машей Ефросининой Джамала сблизилась при менее приятной обстановке. В 2014 году, незадолго после оккупации Крыма Россией, знаменитости участвовали в одном ток-шоу, во время которого наперебой рассказывали о личной боли. Ефросинина предполагает, что именно в тот момент они с певицей стали друг для друга "не чужими людьми". Следующий разговор по душам о наболевшем между ними состоялся после начала большой войны.

"Мы с ней столкнулись в Варшаве на маникюре. Кажется, это был 2023 год. Мы еще были полностью не адаптированы к тому, что Украина в войне. Я помню, что мы были в спортивках, погруженные в свои дела. Вот две мамы, которые вырвались на маникюр. Вообще не было этого напыления публичности. Мы сидели и просто разговаривали о детях", – вспомнила ведущая.

Со своей стороны композитор Дмитрий Шуров вспомнил безумную выходку Джамалы, которую она сделала в довоенное время. Они отдыхали на Шри-Ланке, однако в разных местах. Артистка хотела попасть на вечеринку к музыканту, поэтому взяла тук-тук (трехколесное транспортное средство), и приехала к нему.

"Она была очень далеко в мажорном отеле, а мы в селе сняли дом. Она ехала на тук-туке четыре часа, как на карете", – рассказал Шуров.

Как ранее писал OBOZ.UA, за несколько дней до своего дня рождения, а именно 24 августа, Джамала получила орден княгини Ольги III степени. Торжественной наградой ее наградил президент Украины Владимир Зеленский.

