Джамала получила орден княгини Ольги от президента Зеленского и призналась, почему для нее эта награда важна

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных, медиков, ученых, культурных и общественных деятелей. Одной из лауреаток стала певица Джамала, которая получила орден княгини Ольги III степени.

Торжественная церемония состоялась на Софийской площади в Киеве и транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале Офиса президента. Для артистки эта новость стала неожиданностью.

Как призналась Джамала, о награждении она узнала только накануне празднований. Певица без колебаний согласилась приехать на торжества. В своем Instagram она опубликовала видео момента, когда получала орден из рук президента и общалась с ним после церемонии.

"Неожиданно и очень приятно для меня в День Независимости Украины получить государственную награду ордена княгини Ольги III степени", – написала Джамала.

В прямом эфире "Сніданку з 1+1" исполнительница рассказала, почему эта награда имеет для нее особое значение.

"Мне очень приятно было получить такую награду. Но на самом деле, все, что я делаю для своей страны, – это просто потому что я не могу этого не делать. Потому что она у нас одна такая прекрасная. Я делаю музыку от сердца, и мне искренне хочется, чтобы по всему миру она звучала, чтобы всюду, где я представляю свою страну музыкально, физически – я должна знать точно, что мы независимые, красивые, единственные в своем роде и мы точно победим", – подчеркнула она.

Для Джамалы участие в национальных и международных мероприятиях всегда было способом напомнить миру об Украине и ее борьбе. Именно так она сделала еще в 2016 году, когда победила на Евровидении с песней 1944, привлекая внимание к истории крымскотатарского народа и проблемам оккупированного Крыма. С тех пор исполнительница регулярно выступает на международных площадках, где подчеркивает важность поддержки Украины.

Орден княгини Ольги, который получила артистка, – это государственная награда, которая вручается женщинам за весомые заслуги в различных сферах: культуре, науке, образовании, общественной деятельности, благотворительности или государственном управлении. Он имеет три степени, самой высокой является I степень. Традиционно награждение начинается с III степени, и именно им отметили Джамалу. Автором знака ордена является художник Александр Руденко.

