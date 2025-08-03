Джамала призналась, вернется ли когда-нибудь на Евровидение после триумфа в 2016 году

После победы Джамалы на Евровидении 2016 с песней "1944" украинские зрители не раз мечтали увидеть ее на сцене конкурса еще раз. Особенно после того, как шведка Loreen во второй раз выиграла конкурс в 2023 году, фанаты сравнивали ее путь с потенциальным камбэком украинской звезды. Впрочем, сама Джамала решила расставить все точки над "і".

Видео дня

В интервью для "Музрум" Джамала впервые открыто прокомментировала возможность повторного участия в конкурсе и объяснила, почему пока этого не планирует. Шансы на возвращение звезды на сцену конкурса почти равны нулю.

"Все как-то забыли, что это конкурс песни. Потому что сначала говорят: "Украина, "1944", а потом кто исполнил. Важно, что ты хочешь сказать, зачем ты туда пришел, а потом – выполнить это на уровне. Я, считаю, что сказала на этом конкурсе то, что хотела. Пока так", – призналась знаменитость.

В 2016 году Джамала представила Украину на Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Трогательная и глубоко личная песня "1944" принесла ей первое место и навсегда изменила представление о том, каким может быть этот конкурс. Композиция поднимала тему депортации крымскотатарского народа во времена советского режима – событий, которые до недавнего времени были почти табуированными в европейском информационном пространстве.

"Это была история моей прабабушки Назалхан. Она потеряла дочь в товарном вагоне во время депортации в 1944 году. Это был геноцид крымскотатарского народа. Для меня это была личная трагедия. И когда потом начали говорить, что это политическая песня, что она о сталинском режиме – я не слышала того шума. Потому что я просто вынесла на сцену то, что жило во мне", – вспомнила Джамала.

Артистка отметила, что ее выступление имело не только личное, но и историческое значение. Она первой в истории Евровидения спела на тюркском языке, и это было чрезвычайно мощным сигналом для многих тюркоязычных стран. После конкурса она получила благодарности из разных уголков мира, в частности, поблагодарил и президент Турции.

"Мне много звонили тюркоязычные страны, благодарили. Президент Турции поблагодарил за то, что впервые я вынесла вообще тюркский язык на Евровидение. А для меня это было, как что-то просто вынести из дома. Это было настолько откровенно, что, наверное, люди, которые в Европе слышали это, были смущены этой откровенностью: "А что, можно было так просто взять и вытащить сердце?" – рассказала звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что дом родителей Джамалы в Крыму отобрали оккупанты. Певица с болью поделилась, что угрозы россиян о "национализации" имущества ее семьи на полуострове не были пустыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!