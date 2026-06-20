Дуа Липа впервые показала кадры со своей грандиозной свадьбы: как выглядело платье певицы, которое вручную вышивали бисером более 48 дней. Фото

Британская певица Дуа Липа и ее возлюбленный, актер Каллум Тернер, устроили впечатляющую трехдневную свадьбу на итальянском острове Сицилия в начале месяца, однако приоткрыть завесу торжества артистка решила только сейчас. Она поделилась фотографиями с главной церемонии и поразила поклонников безупречным внешним видом.

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Для этого важного дня звезда выбрала эффектное облегающее платье с открытой спиной, которое поставило ее стройную фигуру в центр внимания, тогда как Каллум Тернер отдал предпочтение классическому черному смокингу. Фотографии с торжества исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Создание платья для свадебной церемонии Дуа Липа доверила французскому дому высокой моды Chanel, отмечает Vogue. Ее наряд отличался экстремальным вырезом на спине и длинным шлейфом, а также поражал невероятной детализацией.

Свадебное платье певицы изготавливали мастерицы в нескольких ателье. Весь наряд был вручную вышит 480 000 бисеринками, на что ушло 1 155 часов (48 суток и 3 часа). Нижнюю часть наряда с двухметровым шлейфом мастерицы украсили с помощью 25 000 перышек.

Не менее кропотливая работа была проделана и над созданием шестиметровой фаты. Ее также вручную украшали бисером и перьями, кроме того, дополняли аппликациями из органзы. Чтобы довершить праздничный образ, Дуа Липа надела белые туфли на каблуках от французского бренда Massaro.

На фотографиях видно, что звездная пара искренне наслаждалась свадьбой. Дуа Липа и Каллум Тернер радостно танцевали, смеялись и часто обменивались нежными взглядами.

Напомним, что знаменитости официально узаконили свои отношения 31 мая. Влюбленные устроили камерную церемонию в Лондоне, Великобритания, куда пригласили лишь нескольких самых близких людей. А вот через неделю Дуа Липа и Каллум Тернер устроили грандиозное торжество на острове Сицилия. Сначала они отпраздновали предсвадебную вечеринку в компании звездных друзей, затем состоялся бранч, а после – главная церемония. Центральными локациями стали историческая вилла Вальгуарнера и палаццо Вальгуарнера-Ганджи недалеко от Палермо.

Однако, пока пара с родственниками и друзьями наслаждалась празднованием, местные жители устроили протест. Дело в том, что для соблюдения необходимых мер безопасности в Палермо перекрыли ряд дорог, ограничили доступ к центральным площадям, ввели запрет на полеты дронов и усилили полицейскую охрану. Люди обвинили организаторов свадьбы в фактическом "захвате" общественного пространства и начали выходить на улицы с плакатами "Палермо не сдается в аренду", "Наша площадь – не ваша гостиная" и "Палермо не для богатых".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что беременная Соломия Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного-воина и показала трогательные кадры с церемонии.

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