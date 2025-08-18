Друг блогера-миллионницы Наты Лайм, которая прыгнула с балкона, раскрыл подробности трагедии и место захоронения: у нее было психическое расстройство

Украинский блогер Наталья Любаренко, известная под псевдонимом Ната Лайм, погибла в возрасте 31 года после падения с балкона в Дубае. Ее смерть долгое время оставалась неподтвержденной, однако теперь друг блогера Евгений Белозеров официально рассказал о трагедии и назвал истинные обстоятельства.

В разговоре с украинским медиа он признался, что последний раз видел подругу в конце 2023 года в Киеве. Вместе с мужем Артемом они посетили квест и посидели в любимом кафе. По его словам, тогда Наталья казалась жизнерадостной, делилась планами и даже показывала ремонт в стоматологической клинике, которую супруги собирались открыть.

По словам друга девушки, она всегда умела скрыть свое состояние. Производила впечатление сильной и улыбающейся, хотя, как оказалось, в то время переживала тяжелую депрессию.

"К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии. Видимо, плохо умею считывать людей. О ее состоянии рассказал муж (Артем Любаренко. – Ред.) уже после трагического случая. По его словам, Ната занималась с психологом. Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 года", – отметил он.

Несмотря на то, что блогер последние годы жила в Киеве, она часто выезжала за границу, в частности в Дубай, где начала проводить все больше времени. В то же время ее муж оставался в Украине и занимался будущей клиникой.

"Мы часто переписывались. Она периодически подбрасывала идеи для новых видео. Делилась фотографиями ремонта в клинике. Она иногда выезжала за границу, поскольку не чувствовала себя в безопасности, но возвращалась. Муж оставался здесь", – вспоминает Белозеров.

В 2016-2019 годах Ната Лайм была одним из самых популярных украинских ютуберов. Ее видео на тему школьной жизни, дружбы и отношений набирали миллионы просмотров. У девушки была харизматичная подача и легкий стиль, благодаря чему она быстро завоевала любовь подростковой аудитории.

Впрочем, неожиданно в конце 2020 года она полностью исчезла из публичного пространства. Сначала фанаты ждали возвращения, писали сообщения и создавали фан-страницы, но со временем блогер перестала отвечать даже на комментарии. Это породило многочисленные слухи о тяжелой жизни, которые только усилились после ее внезапной смерти.

Долгое время смерть блогера оставалась тайной для ее подписчиков. Знали только родственники и ближайшие друзья. Ситуация изменилась после того, как в TikTok появились фото ее могилы с украинской табличкой. Это вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях: люди начали расспрашивать мужа и родственников, создавать теории о ее исчезновении.

Тогда Артем Любаренко попросил Евгения Белозерова подтвердить информацию публично, ведь поток слухов становился неконтролируемым.

По словам друга блогера, Наталью похоронили в Украине. Церемония состоялась без лишней публичности, ведь семья и друзья хотели сохранить спокойствие и избежать лишнего внимания. У блогера не было детей.

