Дрон, микрофон и слова из песни Гиги: в сети показали уникальный памятник на могиле звезды 'Лиги смеха', который погиб в бою

В сети показали необычный памятник на могиле украинского актера, юмориста и участника "Лиги смеха" Романа Иваненко, который погиб 28 февраля 2023 года в бою против российских оккупантов. Мемориал собрал детали его творческой жизни и военной службы – на нем установлен микрофон и дрон, а также выгравированы строки из известной украинской песни.

Памятник размещен на кладбище в его родном Каменце-Подольском. Видео, на котором можно детально разглядеть памятник Роману Иваненко, опубликовала в Instagram его сестра Ирина.

Композиция выполнена из темного камня с крестом и декоративной аркой. В центре – большое изображение Иваненко в военной форме. Над верхней частью мемориала закреплен макет дрона, что указывает на его службу на фронте. Отметим, что Иваненко был штурмовиком и аэроразведчиком.

На передней части памятника внизу также установлен микрофон – отсылка к сцене и юмористической карьере артиста. Рядом выгравировано имя: Иваненко Роман Иванович, а также даты жизни: 3 ноября 1995 года – 28 февраля 2023 года. Возле могилы установлен украинский флаг и букет цветов.

На обратной стороне мемориала размещено полноразмерное фото Иваненко в сценическом образе – в ярком красном костюме. Под изображением выгравирована надпись: "Артист "Лиги смеха" и строки из песни Степана Гиги "Яворина": "Я любил вас всех и больше всего любил Украину".

Сестра погибшего Ирина Иваненко также оставила трогательные слова вместе с публикацией видео: "Твоя отвага навсегда запечатлена на этом мраморном надгробии, и мы верим, что сегодня твоя душа с нами".

Что известно о гибели Романа Иваненко

Роман Иваненко погиб в 2023 году во время боев на Угледарском направлении. Полномасштабное вторжение России застало его вместе с женой в Германии, однако он вернулся в Украину и добровольно стал на защиту государства. Военный служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев.

Во время одного из боев подразделение Иваненко попало в окружение. По словам его собратьев и местных чиновников, украинские военные держали оборону до последнего. Роман получил тяжелое ранение и попал в плен к российским военным. Там он не получил надлежащей медицинской помощи и умер.

После освобождения позиций украинскими военными тело погибшего эвакуировали.

У погибшего остались мама, сестра и вдова.

В мирной жизни Роман Иваненко был актером и юмористом, выступал в составе команды "Наш формат" в проекте "Лига смеха".

Коллеги и друзья вспоминали его как открытого, доброжелательного человека и талантливого артиста. После известия о его гибели украинские комики и публичные лица публиковали воспоминания и слова поддержки семье.

