Дочь Урсулы фон дер Ляен вышла замуж: муж взял ее фамилию. Фото

35-летняя Софи фон дер Ляен, старшая дочь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, вышла замуж за своего любимого Хуана Пабло Бротфельда. Церемония прошла в исторической церкви Святого Панкратия в Бургдорфе близ Ганновера.

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Событие сопровождалось высокими мерами безопасности, поскольку мать невесты – выдающаяся фигура в должности главы ЕС. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По имеющейся информации, новоиспеченные супруги общаются друг с другом исключительно на английском языке. Пара проживает в Берлине. Муж взял фамилию своей жены, став Хуаном Пабло фон дер Ляен.

По словам корреспондентов, праздник был полон семейного уюта. Немецкий политик и ее будущий зять лично встречали гостей, в то время как полиция охраняла входы в церковь. На снимках, опубликованных в сети, можно увидеть красавицу-невесту с матерью Урсулой. Для церемонии виновница праздника выбрала изящный фасон с глубоким декольте, разрезом на ноге и трехметровым шлейфом, который помогла нести сестра Софи. Образ невеста дополнила белыми туфлями-лодочками.

Отец невесты Хайко фон дер Ляен подвез Софи в церковь на темно-зеленом Мерседесе. Свидетелями были ее сестры Иоганна и Виктория, а также старые друзья. После свадьбы около 250 гостей стояли в очереди и приветствовали молодоженов радостными возгласами, лепестками роз и мыльными пузырями. Софи и Хуан Пабло вернулись в семейное поместье в 300-летней белой карете, запряженной белыми лошадьми.

Следует отметить, что на празднике не было известных политиков. Говорят, что глава ЕС прямо выразила желание, чтобы празднование было открыто только для близких и родных.

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