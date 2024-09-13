Дочь украинского актера победила в номинации Ms Woman World International 2024 на конкурсе красоты в Майами: как выглядит Марианна Кох-Зорова. Фото

Дочь украинского актера Игоря Зорова, Марианна Кох-Зорова, которая является главой управления финансовыми рисками крупнейшей международной шоколадной компании в Швейцарии, представила Родину на престижном конкурсе красоты Ms. World International 2024 в Майами. Она получила один из важнейших титулов соревнования – Ms. World International 2024, что означает "Успешная женщина мира".

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Конкурс собрал 50 участниц из разных стран, среди которых не было представительниц России, и длился пять дней. На международной арене общественный деятель продемонстрировала свои таланты и изысканный стиль. Об этом OBOZ.UA стало известно от пресс-службы украинки.

"Этот конкурс был не только об успехе современной женщины, ее внутренней красоте, но и внешних данных. Я горжусь тем, что я, воспитывая самостоятельно дочь, смогла представить Украину на легендарном международном конкурсе такого уровня, особенно в такое сложное для нас время, и показала ей, какой может быть современная женщина. Каждый мой выход был посвящен памяти моего отца, Игоря Зорова, который всегда учил меня никогда не сдаваться и любить свою землю, а также тем, кто сейчас на передовой борется за право на будущее Украины и ее независимость. Я верю, что каждый украинец своими достижениями вносит вклад в нашу общую победу", – поделилась впечатлениями о событии Марианна в своем Instagram.

Присутствовавшие на мероприятии не оставили без внимания непревзойденные образы украинки на трех дефиле. Впервые соучредитель международной общественной организации World Cooperation Ukrainians Society вышла на публику в колоритном наряде от отечественной дизайнера Галины Гриб.

Выступая на яхте, Марианна Кох-Зорова позировала в смелых купальниках, а для финального дефиле выбрала роскошное платье от украинского кутюрье Яниса Степаненко. Для того, чтобы выглядеть непревзойденно, она взяла с собой три чемодана с вещами.

Победа общественного деятеля на Ms. World International 2024, зарекомендовавший себя как один из самых престижных мировых конкурсов красоты для успешных женщин, подчеркивает не только индивидуальные достижения предпринимателя, но и отражает мировой уровень отечественного дизайна.

Помимо успешной деятельности на международной арене, с начала полномасштабной войны Марианна Кох-Зорова занимается волонтерской деятельностью. Она инициировала концерты для украинской диаспоры и беженцев в Швейцарии, организовала Дни украинской моды и Дни украинского кино в Цюрихе. Благодаря этим проектам были собраны средства на пикап для легендарного Азова и финансовую поддержку граждан, пострадавших от террористических действий РФ.

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