Дочь больного Брюса Уиллиса поделилась положительными новостями о его здоровье

Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, который болеет деменцией, еще узнает родных и очень рад видеть свою внучку Луэтту, наследницу дочери Румер. Недавно они посетили артиста, который радостно встретил гостей.

Об этом Румер Уиллис рассказала Today. Американка, у которой есть 4 сестры, была рада увидеть, что ее отец так же тепло относится к внучке, как к дочерям. Это свидетельствует о том, что развитие его болезни могло замедлиться.

"Лу только начала понемногу ходить, и она подошла к нему, и это было так мило. Он отец девочек. Я видела его с моими сестрами, моими младшими сестрами. И ты снова видишь, как все это возвращается", – порадовалась старшая дочь актера.

Она рассказала, что любит в последнее время видеться с мамой Деми Мур и отцом в местах, близких ее сердцу и памяти. Семья актера пытается как можно больше времени проводить с ним.

Например, Деми Мур все время наведывается к бывшему мужу и его жене. В последний раз она показала фото звезды в его день рождения.

Напомним, два года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую афазию, из-за чего он начал хуже говорить, а в 2023-м врачи констатировали, что у кинозвезды деменция. С тех пор актерская карьера для "крепкого орешка" закончилась.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о взрослых дочерях Брюса Уиллиса и Деми Мур. Старшая и средняя – копия мамы, а младшая – дочь папы. Как они выглядят и чем занимаются – читайте в материале.

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