Дантес и Badstreet Boys могут поехать на Евровидение: стало известно, почему Тина Кароль отказала им в прошлом году

Украинский стендап-комик Василий Байдак раскрыл, что они с другими участниками группы Badstreet Boys рассматривают возможность принять участие в следующем Нацотборе на Евровидение. По мнению волонтера, коллектив имеет все шансы представить нашу страну на международной арене, ведь его в составе есть певцы, как вот Владимир Дантес, а также хорошие авторы.

Видео дня

Более того, как отметил юморист, они уже хотели принять участие в конкурсе, но получили отказ от артистки Тины Кароль, которая была музыкальным продюсером шоу. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".

"Мы всерьез хотим попасть на Нацотбор, а не быть вне конкурса. Я не понимаю, почему нет? У нас есть музыканты, которые пишут музыку, авторы песен, исполнители, которые круто поют. У нас есть своя ниша, потому что нет бойз-бэнда в украинском шоу-бизнесе. Почему мы не можем это попробовать?", – высказался стендапер.

Как отметил Василий Байдак, он понимает, что Badstreet Boys могут не взять в отечественный конкурс, ведь они несколько не соответствуют формату. Однако на это могут повлиять и другие причины. По словам юмориста, коллектив не попал на Нацотбор на Евровидение 2025 из-за своего трека.

Badstreet Boys написали песню специально для шоу, однако у них не хватило времени, чтобы ее завершить. Когда пришло время отправлять композицию на презентацию, ее быстро записал автор Юрий Карагодин, который имеет далеко не лучшие вокальные данные. Услышав трек без качественного пения, Тина Кароль отказала коллективу в участии.

Кто такие Badstreet Boys

Юмористический бойз-бэнд был основан комиками Василием Байдаком, Олегом Свищом, Антоном Тимошенко, Славой Кедром и певцом Владимиром Дантесом. Артисты перепевают легендарные хиты, снимают оригинальные видео и делают коллаборации с известным людьми, чтобы собирать средства на помощь ВСУ.

Так, например, в 2023-м участники коллектива осовременили композицию I Want It That Way. В прошлом году они перепели трек рок-музыканта Элтона Джона и Blue – Sorry Seems To Be The Hardest Word, а для сотрудничества пригласили Виктора Ющенко. Вскоре они выпустили обновленную версию хита "Океана Эльзы" – "911" со Святославом Вакарчуком.

