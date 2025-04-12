'Были подозрительные неполадки с сердцем': Тарас Цимбалюк рассказал о проблемах со здоровьем

Украинский актер Тарас Цимбалюк признался, что недавно у него возникли некоторые неприятности со здоровьем. По словам 35-летней знаменитости, его начали беспокоить проблемы с сердцем, поэтому он решил обратиться к врачам.

Видео дня

Эксперты диагностировали звезды сериала "Спіймати Кайдаша" экстрасистолию. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

"Всегда стремно идти к врачам, когда возникают какие-то проблемы со здоровьем. У меня были какие-то подозрительные невзгоды с сердцем. Я себя очень накрутил. Пошел к врачу, точнее сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее – экстрасистолия", – поделился актер.

Как отметил Тарас Цимбалюк, проблемы с сердцем у него возникли из-за стресса, плотного рабочего графика и нехватки электролитов в организме. Знаменитость прошел обследование у нескольких кардиологов, один из которых сообщил артисту, что его состояние улучшилось.

Теперь звезда может как и раньше заниматься спортом, однако не должен перегружаться. Кроме того, по словам Цимбалюка, ему необходимо пить больше бадов (биологически активных добавок) и щелочной воды.

Экстрасистолия – это нарушение сердечного ритма в результате внеочередных сокращений сердца, после которых оно замирает на несколько секунд, а затем возвращается к предыдущему ритму. В большинстве случаев недуг возникает после физических нагрузок, стресса или употребления кофе и не угрожает жизни человека.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о состоянии актрисы Анастасии Цимбалару, которой нужна операция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!