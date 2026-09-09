Австрия отказалась от участия в "Мисс Вселенная 2026" из-за загадочной смерти 22-летней "королевы красоты": подробности трагедии

Австрия не примет участие в "Мисс Вселенная 2026" из-за ужасной трагедии – умерла представительница страны на престижном международном конкурсе красоты Луция Сисич. Ее сердце остановилось в возрасте 22 лет.

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Печальную новость сообщили организаторы конкурсов "Мисс и Мистер Австрия" в своих социальных сетях. Они почтили память "королевы красоты", отметив, что она навсегда останется в памяти людей как "замечательная молодая женщина", а также выразили искренние соболезнования ее родным.

Пока официальная причина смерти Луции Сисич не разглашается, однако известно, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем. "Королева красоты" родилась с пороком сердечного клапана. За свою жизнь Луция Сисич перенесла семь серьезных операций, а после хирургического вмешательства в 2017 году ее даже пришлось реанимировать.

Позже у нее были серьезно повреждены нервы левой ноги и стопы. Из-за этого "королева красоты" была вынуждена заново учиться ходить, но в конце концов смогла вернуться к нормальной жизни.

Луция Сисич никогда не пыталась скрывать свои проблемы со здоровьем от публики. Наоборот, когда в 2024 году она стала обладательницей почетного титула "Мисс Австрия", часто поднимала эту сложную тему в публичном пространстве, чтобы поддержать тех, кто также страдает от порока сердца.

Последнюю операцию Луция Сисич перенесла в конце 2025 года. Тогда она выражала искреннюю надежду, что в конечном итоге сможет наслаждаться жизнью без медицинских процедур, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. "Мисс Австрия 2024" также публично благодарила врачей, которые делали все возможное для улучшения ее состояния и были рядом в самые сложные моменты.

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