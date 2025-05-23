Артем Пивоваров станет хедлайнером Atlas Festival 2025 в Киеве

Atlas Festival продолжает объявлять звёздный лайнап юбилейного фестиваля. Одним из хедлайнеров станет Артем Пивоваров - украинский певец, саундпродюсер и музыкант, чье творчество находит отклик в сердцах многих тысяч слушателей, а концерты традиционно собирают полные залы. Артем активно поддерживает ВСУ, проведя более 300 благотворительных концертов и трижды собрав Дворец спорта.

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Этим летом на Atlas Festival прозвучат главные хиты артиста: "Думы", "Мираж", "Дежавю", "Манифест", "Рандеву" – каждая из песен будет звучать в унисон с тысячами украинцев.

Фестиваль продлится три дня – с 18 по 20 июля – на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

В этом году Atlas Festival объединяет музыку с большой благотворительной целью. Вместе с фондом "Повернись живим" организаторы объявили "Сбор №13" для защиты украинского неба - 100 миллионов гривен на закупку оборудования для проекта "Дронопад".