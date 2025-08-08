'Скрябин от меня прятался': Анжелика Рудницкая рассказала о некрасивом поступке Кузьмы, за который ему пришлось просить прощения

Украинская певица Анжелика Рудницкая поделилась, что много лет назад между ней и Кузьмой Скрябиным (настоящее имя – Андрей Кузьменко), который погиб 2 февраля 2015-го, произошла довольно неприятная ситуация. Когда проект "Территория А", который возглавляла артистка, был на пике популярности, его неожиданно убрали из эфира телеканала ICTV, зато начали показывать хит-парад, который вел исполнитель. По словам Рудницкой, в то время коллега по сцене просто "подсидел" ее.

Из-за такого некрасивого поступка Скрябин долгое время избегал знаменитость, однако все же попросил прощения. Об этом певица рассказала в интервью для сайта BLIK.ua.

"Территорию А" убрали из эфира на ICTV (проект выходил на канале с 1995 по 2000 год. – Ред). И только после того там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС", а потом пошло-поехало. "Территория А" очень поддерживала Кузьму и группу "Скрябин", – отметила исполнительница.

Как вспомнила Анжелика Рудницкая, тогда ей объяснили, что популярный проект убрали из эфира, ведь телеканал якобы планирует отказаться от музыкальных шоу и ориентироваться на мужскую аудиторию. А в реальности же "Территорию А" заменили на программу Скрябина: "А потом появился топ-7 с Кузьмой. Андрей не позвонил мне даже".

По словам Рудницкой, представители канала даже предлагали ей платить довольно немаленькую сумму денег, чтобы проект все же выходил в эфир. Но у создателей шоу не было такой возможности.

Певица подчеркнула, что не может назвать эту ситуацию с Кузьмой Скрябиным серьезным конфликтом, а скорее некорректным отношением с его стороны: "Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения".

