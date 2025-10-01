УкраїнськаУКР
Амил Насиров из "Курган & Agregat" женился в Карпатах: звезды в восторге от его свадьбы. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
405
Актер и участник группы "Курган & Agregat" Амил Насиров поделился радостной новостью – он женился на своей возлюбленной Дарье. Пара вместе уже более семи с половиной лет, и теперь официально закрепила свои отношения.

Видео дня

На своей странице в Instagram Насиров опубликовал свадебные снимки, сделанные на фоне карпатской природы. "А что тут писать, теперь офишал (официально)", – коротко подписал серию фото артист.

На фотографиях невеста предстала в роскошном белом платье с объемными рукавами из фатина и длинным шлейфом. Образ она дополнила фатой и нежным украшением на шее, а в руках держала яркий осенний букет из красно-оранжевых цветов.

Амил выбрал классический черный костюм, совместив его с белой футболкой и кроссовками – современное и стильное решение.

В Stories музыкант также рассказал, что к празднику открыл несколько сборов на нужды ВСУ, призвав подписчиков присоединиться: "Всем спасибо, кто не проигнорировал сборы и закинул, сколько смог денег. Потому что все хорошее, что происходит в жизни украинцев в Украине – благодаря воинам, которые воюют в страшных условиях ради нашего мирного будущего. Надо это помнить и максимально ценить".

Реакция звезд

В комментариях под фотоколлажем Амила пару поздравили звездные коллеги:

  • "Ого! Поздравляю! Мой маленький", – Андрей Бедняков.
  • "Друг, сильно поздравляю! Кайф", – Женя Галич.
  • "Красивые такие", – Рамина.
  • "Вот это вау! Официальная любовь! Поздравляю!" – Марк Куцевалов.
  • "Вы что чудите? Поздравляююююююю", – Дарья Аставьева.
Дарья же в шутливой форме добавила, что дружкой на свадьбе была их кошка.

Амил Насиров известен также благодаря кино. Вместе с братом Рамилем он сыграл в фильме Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" (2022).

Еще одна свадебная новость из "Курган & Agregat"

Участник группы "Курган & Agregat" Евгений Володченко также недавно узаконил отношения со своей возлюбленной, художницей Диной Чмуж. Пара организовала красивую свадьбу в этническом стиле.

Для торжественной церемонии молодожены выбрали аутентичные костюмы, а в музыке звучали народные песни. Евгений надел белую рубашку с вышивкой и светлые брюки, а Дина – светлую блузу с объемными рукавами, пышную юбку и веночек. На свадьбе выступила группа "Муравский Шлях", а музыкантка сыграла на бандуре. Молодожены вместе с гостями исполняли украинские свадебные обряды.

Ранее OBOZ.UA писал, что предложение своей избраннице также сделал других брат Насирова – Рамил. Это произошло на пляже, предположительно, во время романтической прогулки по Одессе.

