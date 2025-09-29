Пародия на Жадана и Соловий, этнические костюмы и народные танцы: участник группы 'Курган&Agregat' сыграл аутентичную свадьбу

Украинский исполнитель и участник хип-хоп группы "Курган&Agregat" Евгений Володченко связал себя узами брака с любимой женщиной, художницей Диной Чмуж. Пара организовала красивую свадьбу в этническом стиле.

Видео дня

Для торжественной церемонии молодожены выбрали аутентичные костюмы, а в музыке нередко отдавали предпочтение народным песням. Кадрами с празднования они поделились на своих страницах в Instagram.

В важный день Евгений Володченко одел белую рубашку с вышивкой, которую соединил с брюками и темной обувью. Со своей стороны Дина Чмуж нарядилась в светлую блузу с объемными рукавами, пышную юбку, а также дополнила лук нежным веночком.

Для молодоженов и гостей спела фольклорная группа "Муравський Шлях" и впечатляюще сыграла на бандуре музыкантка. Супруги вместе с гостями и близкими исполняли народные танцы, а также придерживались нескольких украинских свадебных обрядов.

Интересно, что в честь узаконивания отношений Евгений Володченко и Дина Чмуж организовали сбор на дроны для украинских защитников. Чтобы привлечь внимание к благотворительной инициативе, пара даже сняла юмористический ролик, где спародировала клип отечественных артистов Кристины Соловий и Сергея Жадана на песню "Серце".

"Хотим этот праздничный день посвятить нашим героическим воинам, потому что только благодаря им он может состояться в независимой Украине. Большое уважение и простое человеческое спасибо за все", – написали молодожены.

Что известно о Евгении Володченко

После начала большой войны Евгений Володченко мобилизовался в ряды ВСУ. Он проходил службу в спецподразделении "Кракен" и участвовал в боях на Харьковском направлении, выполняя обязанности стрелка и помощника гранатометчика.

В конце 2023 года Володченко перевели в резерв. Участник коллектива "Курган&Agregat" признавался, что восстановиться после возвращения с фронта было довольно нелегко. Он проходил лечение в психиатрическом отделении, занимался спортом и музыкой. Важную роль в реабилитации артиста сыграла любовь, ведь именно в тот период он познакомился с Диной Чмуж.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Катя Сильченко сыграла свадьбу во время модного показа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!