Влиятельное американское агентство United Talent Agency (UTA), представляющее известных звезд Голливуда, оскандалилось из-за работы с актером из России. Компания подписала контракт с россиянином Юрием Борисовым, который неоднократно участвовал в создании пропагандистских фильмов.

Видео дня

Соответствующую новость агентство подтвердило на своей странице в социальной сети X. Представители UTA расхвалили Борисова и подчеркнули его достижения в карьере.

"Мы рады сообщить, что номинированный на премию "Оскар" актер Юра Борисов подписал контракт с UTA на представительство во всех сферах. Борисов получил международную известность благодаря своей захватывающей роли Игоря в фильме Шона Бейкера "Анора", ставшего пятикратным лауреатом "Оскара", – говорится в публикации.

Следует отметить, что среди бывших и нынешних клиентов United Talent Agency присутствуют имена известных звезд, таких как Джим Керри, Бен Стиллер, Джонни Депп, Тимоти Шаламе, Бенедикт Камбербетч, Синтия Эриво и многие другие. Теперь среди них оказался и россиянин.

Напомним, что Юрий Борисов не в первый раз получает поддержку на международной арене. Так, например, в 2024 году он был номинирован на кинопремию "Готем" как лучший актер второго плана за роль в ленте "Анора". Кинокартина переполнена ссылками к русской культуре и отражает стиль жизни граждан РФ в положительном ключе.

В последнее время Борисов всеми силами пытается влиться в голливудскую "тусовку". Осенью прошлого года он был замечен в компании Анджелины Джоли, которая откровенно поддерживает Украину в кровавой войне против РФ. Актеры с улыбками пообщались на Международном кинофестивале Торонто. Позже россиянин засветился на совместных фото с Тильдой Свинтон и режиссером Педро Альмодоварем.

В 2025 году поддержку Юрия Борисова и его коллеги по ленте "Анора" Марка Эйдельштейна продемонстрировал лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. В своем Instagram артист обнародовал общую фотографию с россиянами, которую сделал во время церемонии награждения премии BAFTA 2025. Кстати, тогда победу одержала лента о войне в Украине – "Камень, ножницы, бумага", где главную роль сыграл украинский актер Александр Рудинский, однако никакого упоминания об этом в соцсетях исполнителя не появилось.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Роднянский рассыпался в комплиментах российскому актеру, номинированному на "Оскар", и назвал это "пощечиной пропаганды."

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!