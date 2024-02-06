5 правил воспитания детей, которые Кейт Миддлтон переняла у Елизаветы II

Герцогиня Кейт Миддлтон – член британской королевской семьи Виндзоров и мама троих детей (принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи). Можно подумать, что благодаря титулу она не слишком утруждает себя материнством, ведь этим занимаются няни... Впрочем, это не так!

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Принц Уильям и его жена наняли на работу няню высшего класса Марию Терезу Туррион Борралло, которая получила образование в Норланд-колледже, более известном как "Школа для Мэри Поппинс". Вот только она на отдельных мероприятиях перестраховывает королевскую семью, а львиную часть обязанностей берет на себя принцесса. Как Кэтрин удается растить достойных наследников британского престола? Она использует современные методы воспитания, которые сочетает с опытом, перенятым от королевы Елизаветы II. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Материнство – приоритет

Елизавета II была мамой четырех детей: принца Чарльза III (сейчас – король Великобритании), принцессы Анны, герцога Эндрю и графа Эдварда. Она довольно в юном возрасте потеряла отца, поэтому вынуждена была возглавить престол в 25 лет. Почетный титул не помешал Ее Величеству кучу времени уделять воспитанию сыновей и дочери. Эту же мудрость она позже передала и Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская сейчас не является королевой. Она выполняет свои общественные обязанности и активно занимается благотворительными инициативами. Параллельно с этим успевает отвозить детей в школу, а дома – заниматься их обучением (речь идет об общей эрудированности и королевских манерах).

2. Прогулки на свежем воздухе

Ее Величество знала простую истину: чистый и свежий воздух играет важную роль в развитии детей. Именно поэтому часто прогуливалась с малышами в парках или садах. Кроме того, на собственном примере показывала, как нужно заботиться о природе: устраивала садовые вечеринки и поддерживала развитие садоводства в Британии. Благодаря ей Чарльз ІІІ нашел хобби всей жизни – органическое садоводство, а также написал несколько научных книг об экологии и климате.

Кэтрин, принцесса Уэльская, разделяет мнение с королевой. Она с мужем и детьми часто приезжает в их поместье Анмер Холл, чтобы провести активные игры, высадить деревья или цветы. Немного реже супруги берут с собой юных наследников на благотворительные вечера и мастер-классы, посвященные проектам по сохранению экологии.

3. Без няни никак

Как мы писали выше, Уильям и Кейт наняли помощницу по уходу за детьми, Марию Терезу Туррион Борралло. Это произошло, когда первенцу пары, Джорджу, исполнилось 6 месяцев. До этого у Кембриджских были менее насыщенные графики, и они не нуждались в помощи. Когда же паре пришлось часто отправляться в туры, королева Елизавета II настояла на том, что стоит подыскать няню. Почему? Ибо в молодости Ее Величество на собственном опыте убедилась в том, что при выполнении монарших обязанностей заботу о малышах следует доверять профессионалам.

4. Экономическая грамотность

Кто сказал, что королевские семьи не экономят? У них есть чему поучиться. Елизавета II при жизни никогда не забывала, выходя из помещений, выключать свет (и требовала этого от других!). Кроме того, она всегда отказывалась от наиболее изысканных номеров в отелях, а выбирала более бюджетные. Ее Величество научила своих детей после завершения трапезы сбрасывать остатки пищи в бумажные пакетики и нести домой, чтобы отдать домашним любимцам – собакам... Этот список можно продолжать и дальше, но суть одна: королева умела экономить, и теперь Кейт Миддлтон передает эти знания своим детям. Например, ее наследники часто носят одежду друг друга, а сама герцогиня не пренебрегает надевать наряды из масс-маркета.

5. Хобби для всей семьи

Верховая езда была одним из главных увлечений Елизаветы II. Она каталась на лошадях и обожала прогуливаться с ними... Это же хобби пришлось по душе дочери королевы – принцессе Анне. Девочка настолько умело овладела этим видом спорта, что неоднократно представляла Британию на конных соревнованиях.

А вот Кэтрин – настоящий профессионал в теннисе. 23-го июня 2023-го года герцогиня продемонстрировала это, проведя небольшой матч вместе с 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Роджером Федерером. Достойный пример для подражания! Оказывается, принц Джордж тоже имеет талант к теннису. Он вместе с матерью совершенствует свои навыки на теннисном корте вблизи поместья Анмер Холл.

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