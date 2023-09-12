Кидман запретила соцсети, а Кардашьян – микроволновку. 5 звезд, воспитывающих своих детей по строгим правилам

Как думаете, как живут дети знаменитостей? Ни в чем себе не отказывают и часто буянят? Не совсем. Звездные родители (не все, но большинство) стремятся вырастить своих чад дисциплинированными и умными. Эти черты помогают пробиться в жизни, а не ограничиваться теми благами, которые дают мама и папа.

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Одни пары запрещают детям регистрироваться в соцсетях, другие – пользоваться микроволновкой или ходить на свидания без сопровождения. Подробнее о строгих правилах воспитания в звездных семьях читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кортни Кардашьян

Американская фотомодель, актриса и бизнес-вумен Кортни Кардашьян не позволяет своим детям пользоваться микроволновкой. Она предпочитает духовку, плиту или тостер. Звезду беспокоит то, что еда, подогретая в СВЧ-печи, теряет часть полезных веществ и даже может стать вредной. Особенно если ставить в нее пластиковые контейнеры. Итак, дети Кортни могут есть все, что пожелают, если их пища подогрета безопасными для здоровья способами.

2. Дженнифер Гарнер

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер 10 лет была в браке с актером Беном Аффлеком. За это время у них родилось трое детей. В 2015 пара развелась. Причиной стал алкоголизм Бена.

Сейчас звездная мама заботится о том, чтобы ее две дочери и сын употребляли только здоровую пищу. Дженнифер основала Once Upon a Farm, компанию по производству органического детского питания. Она не покупает вредные лакомства, чтобы у ее чад не было соблазна есть их, и заранее планирует рацион (на неделю-две вперед).

3. Николь Кидман

Австралийская и американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман не разрешает своим детям пользоваться социальными сетями. У них нет мобильных телефонов и аккаунтов в Instagram. Сейчас дочери Николь и ее мужа кантри-певца Кита Урбана – подростки. И вполне возможно, что звездные родители вскоре ослабят ограничения.

4. Дженнифер Лопес

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес позволяет своим детям, сыну Максимилиану и дочери Эмме, пользоваться электроникой только в воскресенье. Ее чада в течение недели должны хорошо учиться в школе, а в воскресенье в качестве вознаграждения получают видеоигры и использование iPad. По словам певицы, это правило в ее семье дает хорошие результаты.

5. Мадонна

Американская певица, танцовщица и киноактриса Мадонна имеет 6 детей, но самой суровой она была со старшей Лурдес Леон. Звезда родила дочь в 1996 году. Когда Лурдес подросла, певица заявила, что та может идти на свидание только с сопровождающим. Так, девочка в 17-летнем возрасте пыталась построить отношения со своим одноклассником Тимоти Шаламе (сейчас – американский актер). В 2013 году пара была на свидании с папой Лурдес. Со временем Мадонна все же отпускала дочь на свидание без сопровождения.

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