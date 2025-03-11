43-летнего корейского певца нашли мертвым в его доме

В возрасте 43 лет оборвалась жизнь корейского певца и продюсера Чой Ви Сона, более известного под псевдонимом Wheesung. Артист отошел в засветы 10 марта в собственном доме в Сеуле.

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Как сообщает Soompi, ссылаясь на официальное заявление компании, которая представляла исполнителя, Tajoy Entertainment, причиной смерти знаменитости стала остановка сердца. Отмечается, что без сознания артиста обнаружила его мама и вызвала спасателей, однако после приезда эксперты констатировали смерть продюсера.

Wheesung родился 5 февраля 1982 года. С юных лет он начал интересоваться творческой деятельностью, поэтому в средней школе занимался танцами, а во время учебы на старших курсах – вокалом.

В 1999 году артист начал карьеру в составе мужской группы A4, однако был ее участником довольно недолго. После дебюта первого альбома Wheesung покинул коллектив, ссылаясь на отличия в восприятии музыки между собой и другими участниками. В 2000 году певец подписал контракт с компанией M Boat, а в 2002 дебютировал на сцене с альбомом Like A Movie. После этого карьера Wheesung начала стремительно развиваться, он создавал большое количество успешных треков и популяризировал стиль музыки R&B в Южной Корее. В 2017 году контракт исполнителя с M Boat закончился и он решил его не продлевать, так что основал независимый лейбл под названием Realslow Company.

Wheesung зарекомендовал себя как наставник и тренер по вокалу для многих певцов Южной Кореи. Он выступал с концертами во всем мире, а также появлялся на сцене в Голливуде.

Однако не обошлось и без неприятных историй в жизни знаменитости. В 2020 году артиста несколько раз находили в бессознательном состоянии после передозировки запрещенными веществами, среди которых были мощные анестетики (препараты, снижающие чувствительность). Поэтому в 2021 году прокуроры потребовали заключить Wheesung на три года. Однако артист признал свою вину и получил приговор в виде лишения свободы на 1 год, двухлетнего испытательного срока, 40 часов общественных работ и 40 часов лекций по лечению наркозависимости.

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