24-летняя звезда 'Поймать Кайдаша' смело высказалась о 'болезни' Богдана Бенюка и главном отличии преподавателей Киева и Львова

24-летняя актриса Дарья Федина поделилась мнением о народном артисте Украины и профессоре Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Богдане Бенюке. Самая молодая звезда сериала "Поймать Кайдаша" откровенно призналась: считает, что знаменитость имеет некую "болезнь" – устаревший подход к процессу преподавания в вузе.

Федина подчеркнула, что такая проблема характерна не только для Бенюка и она искренне не понимает, с чем это связано. Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк.

На протяжении разговора журналистка вспомнила слова Дарьи Фединой, где она отметила: во время учебы в Киеве заметила, что люди, которые были для нее ориентирами в профессии, исповедуют устаревшие взгляды. В этом контексте она вспомнила Богдана Бенюка.

"Мне кажется, что это, в целом, его "болезнь". И это не только его проблема. Не знаю, с чем это связано. Это как бы и не какая-то советщина. У Богдана Михайловича не было такого, что он рассказывал о каких-то российских деятелях или о российских произведениях. Просто, когда я приехала во Львов учиться в магистратуре, имела возможность наблюдать и за мастерской, где училась моя сестра. Это был совершенно другой мир для меня", – высказалась актриса.

По словам Дарьи Фединой, основное отличие преподавателей в Киеве и Львове заключается в уважении к студентам, их границам, принципам и мнениям. Она не может сказать, что в университете Карпенко-Карого к соискателям образования относились ужасно, но все же в городе Льва чувствовала себя гораздо комфортнее.

"Мне удалось поработать с несколькими режиссерами, которые благодаря поддержке организуют работу так, что ты делаешь вещи, о которых ты даже не думала. Я не прошла тысячи курсов по повышению квалификации. Меня просто видели и уважали. Самое большое отличие моего обучения в двух разных заведениях в том, что в Киеве у меня был страх, а во Львове – нет", – сказала артистка.

В частности, во время записи интервью ведущая и актриса вспомнили скандал, разгоревшийся вокруг Богдана Бенюка после того, как он встал на защиту преподавателей актерского мастерства университета Карпенко-Карого, которых студенты обвинили в сексуальных домогательствах и харассменте. Тогда актер заявил, что дела Андрея Билоуса, Юрия Высоцкого и Льва Сомова "слишком раздуты в медиа". Более того, по мнению Бенюка, подобные обвинения могли прозвучать от "неудачных студентов".

"Найдутся тетки, которые скажут: "А вы помните, как посмотрели на меня глазом? Издалека я увидела, что вы имеете претензию ко мне". Не надо на это обращать внимание. Высоцкий – хороший специалист. То, что они говорят – это внутренняя кухня, которую должен разжевать Высоцкий и те неудачные студентки, студенты, которых в университете очень много", – высказался актер.

После такого скандального заявления Богдана Бенюка публично пристыдила ведущая Маша Ефросинина: "Какое разочарование, господин Богдан. Какое позорное прикрытие преступников". Резкое несогласие с позицией артиста выразила и интервьюер Алина Доротюк.

