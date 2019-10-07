"Звездный час Путина": астролог предупредил об опасности для Украины

Астролог Александр Образцов заявил, что "звездный час" в гороскопе президента России Владимира Путина совпадает с опасным периодом в гороскопе Украины.

"Это совпадение настораживает", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил астролог, ноябрь и декабрь текущего года будут наиболее благоприятными для Путина, его ожидает "волна удачи" и "период Ч".

В те же месяцы гороскоп Украины указывает на "период слабости украинской власти", - сообщил он.

"Фактически опасный период для Украины уже начался. Образовался квадрант между Раху, Сатурном и Марсом. Ключевая точка гороскопа Украины задействована в этом квадранте. Поэтому очень вероятны силовые проявления, либо события, связанные с человеческими жертвами. Это могут быть как природные катаклизмы, аварии, так и силовое противостояние, связанное с событиями вокруг нашей власти", – предупредил Александр Образцов.

Пик будет ближе к ноябрю, предупредил астролог

"Пик будет ближе к ноябрю. Посмотрим, к чему приведут эти протесты. Но они могут иметь печальные последствия для страны в целом", – сказал он.

Напомним, ранее Александр Образцов озвучил астрологический прогноз для Путина на конец 2019 – начало 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло 10 тысяч человек и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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